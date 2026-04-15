Avvio di stagione da incorniciare per il Rho Baseball

È un avvio di campionato decisamente positivo per le squadre del Rho Baseball, protagoniste nelle prime settimane di attività tra settore giovanile e prima squadra.

U18: due vittorie convincenti

Parte con il piede giusto il campionato U18, che vede il Rho Baseball imporsi con due successi nelle prime gare stagionali, contro Seveso Cabs e Ares.

Due partite giocate con grande consistenza e maturità, affrontate con calma e attenzione, seguendo una filosofia semplice ma efficace: un out alla volta. Decisivo l’ottimo lavoro del monte di lancio, ben supportato da una difesa solida e concentrata, capace di contenere gli avversari nei momenti chiave.

U15: solidità e carattere

Ottimo inizio anche per la U15, che apre il proprio campionato con due vittorie. Dopo il successo contro il Milano ’46, i “ragazzini terribili” non smentiscono la sequenza di vittorie e superano anche il CABS Seveso, squadra composta da atleti di buon livello tecnico.

Una gara affrontata con grande solidità, indirizzata grazie a ottime battute e gestita con autorità da un monte di lancio efficace, capace di tenere sempre sotto controllo l’andamento della partita.

Serie B: una vittoria e una sconfitta a Lodi

Ha preso il via anche il campionato della Serie B, con il Rho Baseball impegnato sul campo degli Old Rags Lodi.

Il bilancio della doppia sfida è di una vittoria e una sconfitta: gara uno sorride al Rho, che si impone 8–7 al termine di una partita combattuta; nella seconda, invece, arriva lo stop per 6–4, al termine di un incontro equilibrato.