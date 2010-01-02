Atletico Arluno-Arluno Calcio 2010 1-2: rimonta rossoblù nel derby storico

L’Atletico sblocca la gara al 27’ con Castaldo, ma Giarrana pareggia all’84’ e Veraldi trasforma il penalty decisivo nei minuti finali

Domenica 27 settembre 2026 resterà scolpita negli almanacchi dello sport arlunese. Lo stadio S. Ambrogio, dove il calcio locale ha mosso i suoi primi passi, ha fatto da palcoscenico a una giornata speciale: il primo derby nella storia del paese tra Atletico Arluno e ASD Arluno Calcio 2010.

Novanta minuti di adrenalina, sudore e passione, culminati nella vittoria dell’ASD Arluno Calcio 2010, capace di ribaltare il risultato nel finale e imporsi per 2-1.

Castaldo porta avanti l’Atletico Arluno

Il match si accende subito con quella tensione agonistica che solo le grandi sfide sanno regalare. Al 27’ del primo tempo è l’Atletico Arluno a sbloccare il punteggio con Castaldo, costringendo i rossoblù a inseguire.

Sotto la guida di mister Celentano, l’Arluno Calcio 2010 reagisce alla ricerca del pareggio, ma per gran parte della gara l’Atletico riesce a difendere il vantaggio maturato nella prima frazione.

Giarrana firma l’1-1 all’84’

All’84’, a sei minuti dal novantesimo, Giarrana trova il varco giusto e firma il gol dell’1-1, facendo esplodere il settore rossoblù dello stadio S. Ambrogio.

La rete riapre completamente il derby e cambia l’inerzia della gara, con l’Arluno Calcio 2010 che continua a spingere alla ricerca del successo.

Veraldi dal dischetto decide il primo derby

Al 90’, quando il cronometro sembra spegnere le ultime speranze, arriva l’episodio che decide la partita: calcio di rigore per l’Arluno Calcio 2010.

Dagli undici metri va Veraldi: freddezza assoluta, tiro imparabile e pallone in rete. È il 2-1 che manda in festa i rossoblù e consegna all’Arluno Calcio 2010 la vittoria nel primo derby della storia del paese.

La delusione dell’Atletico Arluno

In casa Atletico Arluno resta la delusione per un derby sfuggito nel finale. «È un derby amaro – ammettono con sportività a fine gara –. Gli avversari hanno avuto più fame, più voglia, più cattiveria agonistica».

Una partita combattuta fino all’ultimo, nella quale l’Atletico aveva trovato il vantaggio nel primo tempo ma non è riuscito a conservarlo fino al triplice fischio.

La festa dell’Arluno Calcio 2010

Dall’altra parte, l’esplosione di gioia dell’Arluno Calcio 2010:

«La prima volta non si scorda mai. Ma vincerla, beh, quella è leggenda. Il primo derby di Arluno della storia ha un solo padrone: l’Arluno Calcio. Un traguardo che entra di diritto negli anni d’oro del nostro club e della nostra comunità».

La società rossoblù ha ringraziato giocatori, staff e tifosi che hanno colorato il pomeriggio al S. Ambrogio, consegnando alla comunità arlunese una pagina di sport destinata a rimanere nella memoria.