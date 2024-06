Art'è Ballet ai Mondiali di danza

Art'è Ballet al Dance World Cup al via a Praga.

Art'è Ballet vola a Praga con dieci agonisti per il Dance World Cup

La scuola di danza di San Giorgio su Legnano lo scorso 16 marzo a Cagliari ha passato le qualifiche per la formazione del Team Italia che rappresenterà il nostro Paese ai Mondiali di danza che si terranno nella capitale della Repubblica Ceca da giovedì 27 giugno a sabato 6 luglio.

Sono dieci gli agonisti e cinque le coreografie (due gruppi e tre assoli) in finale quest'anno, preparate dagli insegnanti Martina Luca (anche direttrice artistica della scuola), Ermes Dario Califano e Giulia Terreni.

"Siamo emozionati e orgogliosi che i nostri allievi siano stati selezionati"

Così commentano dalla scuola di via Istria:

"Siamo emozionati e orgogliosi che ancora una volta i nostri allievi vengono selezionati per prendere parte a una competizione così grande e importante, la nostra scuola infatti anche in passato si era distinta per l'eccellente preparazione a competizioni nazionali e internazionali e vanta diversi allievi nelle migliori accademie italiane".

Ecco come seguire le esibizioni e fare il tifo anche dall'Italia

Dall'Italia si può seguire l'Art'è Ballet e tifare Italia tramite il sito ufficiale del Dwc (dwcstream.com) nei seguenti giorni e orari:

- Warriors of the light: martedì 2 luglio alle 21.51 Palco 2

- SweetBlue (Chiara Donzuso): giovedì 4 luglio alle 9.03 Palco 3

- La bayadere (Giulia Brunitto): giovedì 4 luglio alle 13.07 Palco 2

- Lien (Eliana Interrante): venerdì 5 luglio alle 17.16 Palco 3

- La sera dei Miracoli: venerdì 5 luglio alle 19.58 Palco 2