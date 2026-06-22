Arsenije Stepanovic  ha rinnovato con i Knights

E’ arrivata anche la conferma ufficiale: Arsenije Stepanovic continuerà a giocare come ala forte/centro per i Knights Legnano.

Serbo del 2000 con formazione italiana, già lo scorso anno si mise in mostra con partita di livello assoluto, chiudendo la stagione con una ottima serie finale contro la Pielle Livorno.

I suoi numeri parlano di 12.5 punti di media in stagione regolare, a cui ha aggiunto 4.9 rimbalzi e 1.1 assist; numeri che nei playoff sono andati a migliorare sensibilmente con 17.8 punti, 7.4 rimbalzi e 1.8 assist.

“Sono molto felice di continuare il mio percorso con i Legnano Knights – ha commentato – La scorsa stagione mi ha lasciato tantissimo, ma ci è mancato l’ultimo passo che è di passare il primo turno. Rifirmo ancora più affamato di fare bene e sono convinto che insieme potremo toglierci nuove soddisfazioni. Ringrazio la dirigenza e lo staff per la fiducia che mi hanno dato e io continuerò a dare il massimo per loro e per questa maglia. Ci vediamo presto alla Soevis Arena!”