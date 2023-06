Arriva il Voucher sport per le famiglie

Il Comune di Pero ha confermato anche per l'anno prossimo il voucher sport per tutte le famiglie residenti in città.

Voucher sport per le famiglie di Pero

Con Deliberazione di Giunta comunale, il Comune di Pero ha confermato, per l’anno sportivo 2023/2024, la misura Voucher sport, destinata alle famiglie residenti a Pero.

Grazie a questa forma di contributo, è possibile richiedere voucher a copertura, totale o parziale, della somma spesa dalla famiglia per l’scrizione a corsi sportivi di minori di età compresa tra i quattro e i diciassette anni.

I voucher, che potranno avere un valore massimo di € 300,00, saranno erogati in base al valore ISEE del nucleo familiare (dal più basso al più alto), fino ad esaurimento delle risorse disponibili; le risorse stanziate dall’Amministrazione comunale ammontano a 11.000 euro.

Giuseppe Barletta, assessore a Qualità Urbana, Servizi a rete e Sport, commenta: «Con l’iniziativa “voucher sport” intendiamo aiutare concretamente le famiglie nel sostenere le spese di iscrizione dei propri figli a corsi sportivi organizzati da associazioni e società presenti sul territorio: è importante che la pratica sportiva non subisca discriminazioni reddituali, ma sia davvero alla portata di tutti. Quest’anno, in particolare, il voucher vuole essere un aiuto diretto alle famiglie affinché possano iscrivere i propri ragazzi ai corsi senza dover anticipare l’intera quota di iscrizione. Di riflesso, con i Voucher sport attiviamo una misura concreta a favore le associazioni del territorio, che potranno quindi beneficiare di un numero maggiore di iscritti».

VOUCHER SPORT - COS’È:

“Voucher sport” è un contributo offerto dal Comune di Pero alle famiglie residenti nel Comune, per la promozione della pratica sportiva per il minori di età compresa tra i 4 e i 17 anni compiuti, per i quali ricorra una delle seguenti condizioni:

ISEE per prestazioni a favore di minorenni inferiore o pari a € 15.000,00;

minori per i quali la richiesta di avviamento allo sport sia inserita nel piano educativo individualizzato oppure nel piano didattico personalizzato elaborato dalla scuola a favore di ragazzi con bisogni educativi speciali (attestazione dell’ICS);

minori per i quali l’iscrizione a corsi sportivi sia avanzata dal servizio sociale quale obiettivo del progetto sociale da realizzare con il nucleo (attestazione del servizio sociale di base).

L’ammissione della domanda è condizionata alla frequenza di corsi sportivi presso le strutture / associazioni sportive del comune, ma anche al di fuori dei confini di Pero per discipline non praticabili sul territorio; per ogni minore è possibile richiedere un solo voucher.

COME SI RICHIEDE:

Le domande dovranno essere presentate, a cura delle famiglie richiedenti, entro le ore 12.00 del 17 luglio 2023 esclusivamente attraverso lo Sportello telematico del Comune di Pero, nella sezione “Servizi per le famiglie - trasmissione di una comunicazione generica per cittadini”. La domanda dovrà essere compilata in ogni sua parte e corredata della documentazione richiesta, ovvero: documento d’identità, ISEE 2023, modello di domanda.

ASSEGNAZIONE DEL VOUCHER:

Il Comune stilerà una graduatoria sulla base del valore ISEE dichiarato in fase di domanda, dal minore al maggiore. Anche l’importo del contributo sarà determinato secondo le seguenti modalità e comunque fino a concorrenza della somma stanziata:

ISEE fino a 6.000,00 euro: contributo massimo 300 euro

ISEE 6.001,00 euro - 10.000,00 euro: contributo massimo 225 euro

ISEE oltre i 10.001,00 euro: contributo massimo 150 euro

La graduatoria verrà resa pubblica (oscurando i dati personali) e i voucher saranno erogati una volta confermata l’avvenuta iscrizione del minore.

Per ulteriori informazioni: ufficio.stampa@comune.pero.mi.it