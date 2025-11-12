Il 15 novembre arriva a San Vittore Olona il Plogging Cinque Mulini 2025, la nuova iniziativa dedicata a chi ama muoversi nella natura e prendersi cura del proprio territorio.

Arriva il Plogging dei “Cinque mulini”

Una giornata all’aria aperta, nel cuore del celebre percorso della Cinque Mulini Cross Country, dove correre, camminare o semplicemente condividere un momento di partecipazione e rispetto per l’ambiente.

Il plogging è la pratica che unisce l’attività fisica e la raccolta dei rifiuti e rappresenta un modo concreto per vivere il territorio con consapevolezza. Guanti e sacchi saranno forniti a tutti i partecipanti, che potranno contribuire a mantenere pulito e bello il paesaggio di San Vittore Olona che il 23 novembre sarà sotto gli occhi di tutto il mondo, in occasione della 93ª Cinque Mulini Cross Country, in un clima di collaborazione e socialità.

Sostenibilità come stile di vita

L’evento valorizza la sostenibilità come stile di vita, promuovendo piccoli gesti che fanno la differenza. Partecipare al Plogging Cinque Mulini significa unirsi a una comunità che crede nello sport responsabile, nella tutela dell’ambiente e nella forza delle azioni condivise.

Iscrizione gratuita ma obbligatoria:

👉 https://www.cinquemulini.org/plogging/

Partecipa anche tu: vivi una mattinata sostenibile all’aria aperta, porta con te amicizia, rispetto per l’ambiente e la voglia di stare insieme.