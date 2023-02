Argento regionale per le ginnaste della Skill di Canegrate

A Cantalupa esordio assoluto per le ginnaste di Canegrate della Skill impegnate nella prima prova di zona tecnica del campionato Gold di serie C.

Le ginnaste della Skill ottengono un argento

La tensione sugli spalti è altissima, come altissimo è il livello delle avversarie, abituate a confrontarsi con l’elitè della ginnastica, sostenute da società che militano o hanno militato in serie A e B. Ma le skilline non si fanno intimorire; consapevoli di essere alla loro prima esperienza e di avere molta strada da fare e molto da imparare, scendono in pedana con passione, grinta e determinazione.

Buone le esecuzioni con tutti e quattro gli attrezzi, buoni i punteggi che le collocano in 31a posizione, con grande soddisfazione da parte dello staff tecnico che ha toccato con mano la grandissima voglia di mettersi in gioco delle ragazze. Le autrici di questo bellissimo primo passo nel mondo Gold sono: Sofia Croce, Noemi Liardo, Agata Lucchini, Elisa Santalini accompagnate a bordo pedana da Sofia Nebuloni.

Esordio anche nel campionato Silver

Esordio anche nel campionato individuale Silver LD, dove tra le allieve 1 scende per la prima volta in pedana Sofia Splendore che con due brillanti esecuzioni conquista l’argento regionale nella classifica all-

around, la seconda posizione al corpo libero e il primo posto alla palla.

Nelle allieve 3 buona prova di Gaia Conte che chiude la sua prova con un ottimo 6° posto in classifica

generale, il quinto posto alla palla e il sesto al cerchio.

Nelle allieve 4 sfiora il podio nell’all-around Chiara Bertelli che chiude la sua prova con il 4° posto

generale; è suo il miglior punteggio alla palla, oltre al quarto alla fune. Sara Usai termina la sua prova

poco distante dalla compagna, in 6a posizione generale, conquistando il primo punteggio al nastro e il quarto alla palla. In 8a posizione si piazza Carlotta Barile con il primo punteggio al nastro e il quinto alla palla. Giulia Fanizzi, tra le Junior 1 ottiene un ottimo sesto posto al nastro e un buon dodicesimo posto al

cerchio, chiudendo in classifica generale al 25° posto.

Altre buone gare le atlete

Ottima prova di Gaia Tandin nelle Junior 2 che si aggiudica la 5a posizione in classifica generale, con il primo posto alla fune e il quarto alle clavette. Buona gara anche per Francesca Trombin che con

l’undicesimo punteggio alla palla e il quindicesimo al cerchio, ottiene la 25a posizione in classifica generale.

Carolina Cappellotto, impegnata nelle Junior 3, porta a casa un bellissimo bronzo al nastro, il decimo

posto al cerchio e il 13° posto in classifica generale. Per la prima volta impegnata tra le Senior 1, Aurora Carini ottiene un ottimo primo posto alla fune, il quinto posto alle clavette terminando al 11° posto in classifica generale.

Testa e cuore alle prossime gare dove le skilline si faranno trovare pronte a scalare le classifiche.