Argento regionale per la Nervianese

Bravissime Fabiola Sutera, Martina Negri, Giulia Imbrea, Lisa Marinoni e Alessia Napolitano

Argento regionale per la squadra Open della Ritmica Nervianese nell’esercizio a 5 palle: bravissime Fabiola Sutera, Martina Negri, Giulia Imbrea, Lisa Marinoni e Alessia Napolitano che ottengono il 2 posto su 7 squadre partecipanti.

Il risultato

Una squadra rinnovata con 2 junior 2012 che hanno dato prova di grande valore. Nella categoria Allieve ai 5 cerchi, sesto 6 posto su 13 squadre in gara per le più piccole Debora Toniolo, Anastasia Nikolaychuck, Adelaide La Leggia e Nikoletta Serafimova.

Ora il prossimo appuntamento sarà il campionato italiano a Folgaria!

Nel week end si è’ svolto anche la gara silver di squadra a Capriolo e per la Nervianese in gara c’erano Sara Casamassima, Samanda Hoxa e Arianna Zorzetto, nella categoria LC Ginevra Giussani, Alessia Fregolent, Giulia Solimene, Aurora Pandolfi, Giulia Cattanei e Alessia Kumanaku