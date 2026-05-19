ritmica

Argento regionale per la Nervianese

Bravissime Fabiola Sutera, Martina Negri, Giulia Imbrea, Lisa Marinoni e Alessia Napolitano

Argento regionale per la Nervianese

Nerviano · 19/05/2026 alle 07:17

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Argento regionale per la squadra Open della Ritmica Nervianese  nell’esercizio a 5 palle: bravissime Fabiola Sutera, Martina Negri, Giulia Imbrea, Lisa Marinoni e Alessia Napolitano che ottengono il 2 posto su 7 squadre  partecipanti.

Il risultato

Una squadra rinnovata con 2 junior 2012 che hanno dato prova di grande valore. Nella categoria Allieve ai 5 cerchi, sesto 6 posto su 13 squadre in gara  per le più piccole Debora Toniolo, Anastasia Nikolaychuck, Adelaide La Leggia e Nikoletta Serafimova.

Ora il prossimo appuntamento sarà il campionato italiano a Folgaria!

Nel week end si è’ svolto anche la gara silver di squadra a Capriolo e per la Nervianese in gara c’erano Sara Casamassima, Samanda Hoxa e Arianna Zorzetto, nella categoria LC  Ginevra Giussani, Alessia Fregolent, Giulia Solimene, Aurora Pandolfi, Giulia Cattanei e Alessia Kumanaku

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