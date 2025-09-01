Impresa storica per l’Italia del tiro con l’arco che ai World Games di Chengdu (CHN) piazza sul podio tutti e tre gli arcieri qualificati alla gara tiro di campagna del ricurvo.

Arcieri del Roccolo protagonisti ai World games

L’Italia chiude così i World Games al primo posto del medagliere del tiro con l’arco con 5 medaglie (2 ori, 2 argenti e 1 bronzo), confermandosi la Nazionale da battere nel tiro di campagna. In questa specialità tutti gli azzurri scesi in campo hanno conquistato un podio, nel ricurvo olimpico Matteo Borsani, degli Arcieri del Roccolo di Canegrate, ha vinto l’oro battendo in finale il britannico Huston (61-58) mentre Chiara Rebagliati e Roberta Di Francesco si prendono rispettivamente l’argento e il bronzo dopo le finali con la slovacca Barankova (57-59) e la tedesca Tartler (61-56).

Per l’Arco Nudo Simone Barbieri conquista l’oro con la freccia di spareggio nella finale con l’australiano Fairweather mentre Cinzia Noziglia si guadagna invece l’argento dopo gli ori del 2017 e del 2022.

← →

Oro per Matteo Borsani

Vince la medaglia d’oro al termine di una cavalcata da favola Matteo Borsani, Fiamme Gialle – Arcieri del Roccolo, e si laurea World Games Field Champion.

L’azzurro dopo il primo posto nel ranking round e la vittoria nello show match con il tedesco Florian Unruh di ieri, oggi si conferma imbattibile. L’arciere italiano in semifinale ha la meglio sull’olandese Willem Bakker 61-57 e poi si prende anche l’oro nella finale contro il britannico Patrick Huston 61-58.

La sfida parte con il pareggio 14-14, poi Borsani va sotto (14-15) ma nelle ultime due volée piazza l’accelerata decisiva con un doppio 17-15 che vale prima il sorpasso e poi la vittoria.

Argento per Chiara Rebagliati

Sfuma solo in finale il bis d’oro di Chiara Rebagliati, Fiamme oro, ai World Games.

La campionessa in carica batte infatti in semifinale la tedesca Elisa Tartler allo shoot 53-53 (4-4*) guadagnandosi la sfida per il primo gradino del podio contro Denisa Barankova (SVK).

L’azzurra perde solamente di due punti (59-57) dopo una gara tutta a rincorrere con il primo set perso 12-15, il secondo pareggiato 15-15 e il terzo ancora ceduto 15-14. Rebagliati conquista l’ultima volée 16-14 ma non basta per la rimonta.

BRONZO PER ROBERTA DI FRANCESCO ( Fiamme Azzurre – Arcieri del Roccolo )

La slovacca è un’avversaria da incubo per le azzurre, in semifinale infatti Barankova batte anche Roberta Di Francesco 59-56, ma la campionessa del mondo tiro di campagna in carica non trema, anzi si rialza subito nel match per il bronzo.

La finale contro la tedesca Tartler è un dominio con l’arciera italiana che vince il primo set 16-15, pareggia i due successivi 14-14 e 16-16 e infine mette il turbo nel quarto concluso ben 15-15. Il risultato finale dice 61-56 e vale il bronzo per Di Francesco.

Borsani e Di Francesco, reduci dalle Universiadi di Essen GER dove hanno rappresentato l’Italia con il compagno di squadra del Roccolo Mangerini Alessio, dopo un’ottima partenza in qualifica non sono approdati alle finali. Sono in partenza per i Mondiali Targa di Gwangju (KOR) in programma dal 3 al 13 settembre, ed al ritorno faranno giusto solo il cambio di aereo in direzione Wałbrzych-Książ (POL) per partecipare ai Campionati Europei di Tiro di Campagna dal 15 al 20 settembre. Torneranno alla base giusto in tempo pochi giorni prima dei Campionati Italiani Tiro di Campagna di Città della Pieve.