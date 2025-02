Arcieri del Roccolo, bene la trasferta ai Campionati italiani indoor di Tiro con l'arco 2025

Arcieri del Roccolo di Canegrate ai Campionati italiani di Tiro con l'arco 2025.

Arcieri del Roccolo, ottime prove

Arcieri del Roccolo, società di Canegrate, in grande spolvero in occasione dei Campionati italiani indoor di Tiro con l'Arco. A cominciare negli Assoluti Arco olimpico: Matteo Borsani (Gs Fiamme Gialle) dopo avere vinto il Titolo di Campione Italiano di Classe Senior vince tutti gli scontri individuali, 7-1 contro Marco Morello (CS Aeronautica Militare), 6-0 contro Michele Frangilli (CS Aeronautica Militare), purtroppo nello scontro con Federico Musolesi (CS Aeronautica Militare) l’accesso alla finale per il Titolo Assoluto sfuma alla seconda freccia di spareggio dopo un primo shoot-off che rasenta la perfezione sul bersaglio, ma forse di non facile lettura da parte del giudice di gara, ma giudicato pari e da rifare.

L’atleta, da poco inserito nel Gruppo Sportivo delle Fiamme Gialle ma nato agonisticamente nel vivaio del Roccolo, va a prendersi il meritato bronzo vincendo 7-1 nel match con l'ottimo atleta della Marina Militare Francesco Gregori tirando le 12 frecce dello scontro tutte nel 10 e rivelandosi un esempio di caparbietà atletica e sportività.

Medaglia d'argento per Mauro Nespoli (CS Aeronautica Militare).

Gli altri risultati

Il Team del Roccolo (Borsani, Riccardo Alfano, Alessio Mangerini) dopo avere battuto ai quarti 5-1 gli Arcieri della Signoria, perdono 6-0 con la Juvenilia e nello scontro per il Bronzo a squadre perdono 6-2 e si vedono sfumare il podio con il Decumanus Maximus di Padova.

Poi il Campionato di classe: grande gara di qualifica per Borsani (GS Fiamme Gialle – Arcieri del Roccolo) con 595 pt. e si aggiudica il Titolo di Classe Senior maschile davanti ai compagni delle squadre olimpiche nazionali Mauro Nespoli e Musolesi entrambi del CS Aeronautica Militare. Argento per la squadra Senior composta da Matteo Borsani, Valerio Borsani e Alessio Mangerini Alessio conducono la gara di qualifica sempre nella prima posizione scivolando poi sotto di un solo punto rispetto alla squadra della Cam di Frangilli (CS Aeronautica Militare) che vince il Titolo di Classe.

Mangerini chiude la gara individuale di qualifica con un ottimo 14esim posto.

Al termine della qualifica nella classifica intermedia assoluta la squadra composta da Borsani, Mangerini e Leonardo Porcherarisulta essere la prima su 33 in gara. Nella classe Master maschile Paolo Bottoni termina la gara al 14° posto con 550 punti.

Nel settore giovanile Alfano classe junior maschile chiude al 12esimo posto con 564 punti.ì e Gaia Crespi, junior femminile, al 23esimo posto con 513 punti.

La squadra junior femminile composta da Matilde Bosetti, Alisia Tunesi e Gaia Crespi chiude in 6° posizione con 1537 punti.

Per gli Allievi maschile Porchera conduce la gara sempre nella prima posizione ma all’ultimo si deve accontentare del secondo gradino del podio di classe.

Risultato di grande rilievo per il giovane arciere considerando poi che ai recenti Campionati Regionali ha vinto il Titolo di Campione Regionale Assoluto maschile e di Classe Allievi.

A completamento della squadra Allievi maschile Andrea Borsani e Nicolò Dipasquale ed insieme a Porchera si aggiudicano il Bronzo di Classe a Squadre. In gara per Ragazzi maschile anche il giovane Leonardo Scazzosi che termina al 38esimo posto.

E infine l'Arco compound: per la divisione compound in gara Eleonora Grilli nel Senior femminile chiude in 15esima posizione con 572 punti e Laura Toaiari nel Master femminile al 9° posto con 558 punti. E per l’arco nudo in gara due giovani arcieri Massimo Quaglia, junior maschile 21esimo posto con 385 punti, e Miriam Raganati, ragazzi femminile 15esimo con 256 punti.