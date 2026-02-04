Apnea indoor, successo per il corso nazionale istruttori Fipsas

Corbetta si conferma capace di ospitare eventi sportivi di rilievo nazionale. Dal 29 al 31 gennaio, la città ha accolto il Corso nazionale per Istruttori federali Fipsas di Apnea indoor, appuntamento di alto profilo tecnico e formativo che ha richiamato partecipanti da tutta Italia.

Brevetti a 19 nuovi istruttori federali

L’evento, organizzato da Ondaverde Nuoto Sub/Np Asd, storica società sportiva corbettese affiliata alla Fipsas dal 1987, ha visto la partecipazione di candidati provenienti da 16 società di sette regioni, a testimonianza della costante crescita e diffusione dell’apnea indoor sul territorio nazionale. Al termine del percorso formativo sono stati rilasciati 19 nuovi brevetti di istruttore federale, risultato che conferma l’elevato livello qualitativo del corso. Tra questi figura il brillante risultato di Asia Serafino, già componente dello staff della società corbettese, che a soli 21 anni ha conseguito con lode il brevetto di istruttrice federale, coronando un percorso formativo di assoluta eccellenza.

Il corpo docente

La direzione tecnica è stata affidata ad Andrei Passero, maestro di apnea Fipsas e referente di Ondaverde Nuoto Sub/Np Asd, affiancato da uno staff tecnico che ha garantito rigore metodologico, attenzione alla sicurezza e alta qualità didattica. Determinante anche il contributo della Federazione italiana Pesca sportiva e Attività subacquee (Fipsas), che ha valorizzato l’iniziativa. Dopo il saluto dell’assessore allo Sport di Corbetta, Sergio Grittini, che ha ringraziato i partecipanti per la numerosa adesione e per le importanti trasferte affrontate, ha preso avvio un intenso percorso didattico finalizzato all’acquisizione delle competenze necessarie alla corretta trasmissione dell’attività apneistica, con particolare attenzione al tema della sicurezza, elemento imprescindibile di questa disciplina. Il corpo docente era composto da figure di primo piano del panorama nazionale, tra cui i commissari Giorgio Bestente e Andrea Frosini, il maestro Roberto Carrozza e gli allenatori Carlo Altomonte, Federico Scicchitano e Giovanni Monopoli. Il programma ha alternato lezioni teoriche, prove pratiche e verifiche didattiche, favorendo al contempo un clima di collaborazione e spirito di gruppo tra i partecipanti.

Valorizzazione del territorio

Le sessioni teoriche si sono svolte nella suggestiva cornice della settecentesca Villa Massari, prestigiosa sede di convegni e conferenze, grazie all’importante supporto di Giuseppe Massari, proprietario della residenza. Grande appassionato di pesca in apnea, disciplina nella quale vanta una lunga esperienza agonistica, Massari è inoltre maestro di Pesca in apnea, massimo riconoscimento federale attualmente attribuito a sole cinque persone in Italia ed è l’unico a detenerlo nell’Italia settentrionale. Le attività pratiche hanno invece avuto luogo presso l’impianto Ondaverde Sport & Fitness, riconosciuto come eccellenza per l’elevato standard qualitativo delle strutture. In questa occasione la famiglia Colombo, in particolare Delfino Colombo e suo figlio Michele, ha accolto commissione e candidati mettendo a disposizione l’intera struttura e rinnovando il proprio sostegno allo spirito federale e alla promozione delle attività acquatiche, valori in cui ha sempre creduto. Le cene serali, con menù della tradizione lombarda, hanno rappresentato ulteriori momenti di accoglienza e confronto, contribuendo a valorizzare il territorio e a rafforzare i rapporti tra allievi, istruttori e commissari. Fondamentale per la riuscita dell’evento è stata la competenza e la disponibilità dello staff Ondaverde Sub, composto da istruttori di Apnea, Ara e Pesca subacquea, presenti per tutta la durata del corso a supporto dell’organizzazione.

I candidati sono tornati nelle rispettive regioni non solo con l’agognato brevetto, ma con la consapevolezza di aver vissuto un’esperienza formativa al di sopra degli standard del settore, per qualità organizzativa e livello del corpo docente. L’iniziativa ha rappresentato un importante momento di crescita sportiva e un’efficace occasione di promozione del territorio di Corbetta, dimostrando come una realtà locale, grazie a competenza, organizzazione e passione, possa diventare polo di riferimento nazionale per l’apnea indoor. Il successo del corso rafforza il valore della sinergia tra Federazione, società sportive e territorio e consolida il ruolo di Ondaverde Nuoto Sub/Np Asd come punto di eccellenza nella formazione tecnica e nella promozione delle discipline subacquee.