Raffica di successi nei campionati Uisp: l’Under 13 ha conquistato il titolo Gold, l’Under 15 il titolo Stone e l’Under 25 il titolo Silver

Una stagione da ricordare, vissuta tra entusiasmo, crescita e grandi risultati. Durante lo scorso weekend nelle finali UISP organizzate proprio in palestra delle scuole medie di Inveruno, il settore basket della SOI Inveruno ha celebrato la propria ottima annata, confermando il grande lavoro svolto in questi ultimi anni.

Annata di successi per il basket della SOI Inveruno

La SOI Inveruno si è infatti laureata campione provinciale UISP in diverse categorie: l’Under 13 ha conquistato il titolo Gold, l’Under 15 il titolo Stone e l’Under 25 il titolo Silver, completando un risultato eccezionale per tutto il movimento gialloblù.

I percorsi nei campionati FIP

Da sottolineare anche il percorso dell’Under 15 FIP, capace di affrontare con carattere e qualità il campionato Bronze, uscendo a testa alta al primo turno nonostante le difficoltà incontrate durante la stagione.

Ottimo anche il cammino dell’Under 17 FIP, protagonista fino alla semifinale regionale del campionato Bronze dopo aver superato anche importanti realtà provenienti da province come Brescia e Pavia, a conferma del livello raggiunto dal gruppo gialloblù.

GUARDA LA GALLERY (3 foto) ← →

Gli altri risultati stagionali

Da applausi infine anche la stagione della Under 13 femminile UISP che, al primo campionato della propria storia, è riuscita a raggiungere la semifinale dimostrando entusiasmo, crescita e grande voglia di mettersi in gioco. Ottimo anche il percorso degli Amatori, fermati soltanto in finale per due punti, così come quello degli Amatori Cuggiono, protagonisti fino ai quarti di finale del campionato Gold. Positiva infine anche la stagione della Prima Squadra in Divisione Regionale 3, capace di chiudere al quinto posto e di raggiungere i quarti playoff. Risultati che testimoniano la crescita continua del basket SOI, sempre più punto di riferimento per tanti giovani del territorio.