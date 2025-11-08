Angelo Margarone di nuovo campione europeo di Brazilian Jiu-Jitsu No-Gi

Angelo Margarone non lascia, ma raddoppia.

Angelo Margarone ha conquistato ancora una volta il titolo europeo

Il campione legnanese, dopo il titolo europeo di Brazilian Jiu Jitsu No-Gi conquistato a Roma nel 2024, si è ripetuto anche nel 2025, bissando il successo dello scorso anno e confermandosi un avversario difficilmente battibile.

Tutti gli occhi erano puntati su di lui, in quanto campione uscente nella categoria Heavy (91,5 kg) cinture viola, ma Margarone ha saputo gestire la pressione e ha chiuso l’incontro finale in appena 14 secondi. Nella sua carriera sportiva Margarone ha già conquistato numerosi titoli e riconoscimenti gareggiando con le Fiamme Gialle nel judo a livello internazionale, da due anni ha spostato le sue attenzioni verso il Brazilian Jiu Jitsu, confermandosi campione anche in questa disciplina. Il legnanese si è preparato all’Europeo allenandosi nella palestra Judo Club. Lì oltre ad essere atleta di jiu jitsu con il maestro Glimario Junior, è allenatore di judo e mma (arti marziali miste).

“A gennaio gli europei con kimono, e poi l’obiettivo è il mondiale”

Margarone commenta:

«Prima di tutto ringrazio il mio maestro: Glimario Junior. Senza di lui non sarei riuscito a conquistare questi due titoli. In poco tempo è riuscito a farmi appassionare a questa disciplina trasmettendomi tutto il suo sapere e creando un bellissimo gruppo. Ringrazio anche i miei compagni di allenamento (nonché allievi nel judo e nelle mma), mi sono allenato con loro per prepararmi a questa competizione. È stata una grande emozione ma sicuramente non finisce qua: a gennaio a Lisbona si disputeranno gli europei con kimono, sarò presente per diventare campione anche in questa disciplina. Dopo il grande obiettivo sarà il titolo mondiale in palio a Las Vegas».

Il legnanese, militare della Guardia di Finanza, conclude:

«Ci tengo a ringraziare anche la mia gerarchia che mi permette di allenarmi».

Glimario Junior: “Voglio che la nostra squadra sia la più forte al mondo”

Il maestro Glimario Junior dice:

«Sono orgoglioso di Angelo. Sono fiero di lui come allievo di jiu jitsu, come atleta e come amico. Mi ha accolto qui al Judo Club in via Cantù a Legnano dandomi subito grande fiducia. Il mio sogno e obiettivo è formare altri campioni, voglio che la nostra squadra sia la più forte al mondo».