Ancora un podio per le atlete dell'Asd Ike

Ed è ancora podio per Asd IKE di Legnano e le artefici di questa tripletta di medaglie sono Aurora Zampini, Agata Zampini, Valeria Stevenazzi, Alice Nadin e Sofia Berti.

Ancora un podio per l'Asd Ike

Protagonista indiscussa di questa gara per la ritmica a squadre disputata a Chiari è la squadra Senior di Agata, Valeria e Aurora: medaglia d'oro per loro, dopo un'esecuzione con due palle e un cerchio decisamente perfetta, senza errori, eseguita con determinazione e armonia d'insieme e con un'espressività convincente che le ha fatto sbaragliare tutte le altre squadre in gara. Meravigliosa anche Aurora, che nella stessa giornata ha disputato anche la sua gara individuale, ottenendo un secondo posto assoluto. Medaglia d'argento per lei, grande ginnasta, che ha eseguito in pedana due esercizi: uno al cerchio e uno alle clavette, densi di difficoltà e di altissimo livello tecnico.

La medaglia d'argento per Sofia e Alice

Non da meno la coppia di Sofia e Alice ginnaste junior che ottengono la medaglia d'argento con un esercizio al cerchio in coppia, eseguito in maniera corretta e decisa. "E' podio per tutte le ginnaste IKE che hanno partecipato a questa gara" dicono con orgoglio i tecnici Daniela e Gloria che hanno accompagnatole ginnate insieme a Marta e Anita. Questi traguardi si aggiungono al ricco medagliere di questo splendido anno per l'Associazione. Carichi per i risultati ottenuti, ora tutti tornano al lavoro, in vista del "Primo Torneo Amichevole IKE" in programma per domenica 27 Aprile a San Giorgio su Legnano.