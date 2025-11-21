Grande prestazione per le ragazze della Ginnastica Perseverant di Legnano allenate dai tecnici Genny Evolini e Silvia Ferro che si sono distinte nelle competizioni livello LE e LE3 Silver nelle gare regionali disputate a Mortara il 16 Novembre.

Ancora successi per le ginnaste della Perseverant ASD Legnano

Per il livello LE3 base medaglia d’0ro per la ginnasta Senior1 Giada Carrara nella classifica all-around.

Bravissima Giada in una gara dove partecipavano ben 57 ginnaste che nelle classifiche di specialità si piazza anche al quarto posto al corpo libero, undicesima alla trave e nona al volteggio.

La compagna Senior1 Valentina La ragione si piazza al quinto posto nell’ all-around e arriva sul podio al secondo posto alla specialità trave.

La ginnasta Junior2 Giulia Guido si piazza al 21 posto e le compagne Junior1 Martina Caccia e Benedetta Castelli si comportano molto bene piazzandosi rispettivamente al sesto e settimo posto nella classifica generale all-around. Benedetta sale sul podio al primo posto nella specialità Volteggio e settima alla trave mentre Martina arriva quarta alla trave, settima al corpo libero e ottava al volteggio.

Le altre atlete in gara

Per il livello LE base Perseverant era in gara con la ginnasta Junior2 Federica Morandi che è prima nella classifica generale all-around. Per le specialità Federica si piazza seconda alle parallele, seconda alla trave e seconda al corpo libero, ottava al volteggio. Bravissima Federica che con questa prestazione chiude la stagione agonistica al top e molto carica e determinata per le prossime competizioni.

Beatrice Mietto per le Senior1 è sedicesime nella generale, con un buon piazzamento all’ottava posizione al volteggio.

Sfiora il podio la ginnasta Senior2 Giada Barlocco che si piazza al quarto posto nella classifica generale. Per le specialità Giada sale sul podio al secondo posto al corpo libero piazzandosi benissimo anche al volteggio (4), parallele (6) e trave (6).

Soddisfazione in società dove le allenatrici Silvia e Genny sono molto contente di come si stanno