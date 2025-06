Domenica 1 giugno si sono svolte ben 2 competizioni che hanno visto le ginnaste di Canegrate tra le protagoniste.

Ancora protagoniste le ginnaste della Skill

A Desio si è svolta la prova regionale del campionato d’insieme Gold dove la Skill ha schierato una formazione nuova e giovanissima, alla primissima esperienza come squadra e alla prima prova con i 5 nastri, l’attrezzo più insidioso della ginnastica ritmica. Alcuni errori non hanno permesso alla squadra composta da Elisa Santalini, Sofia Nebuloni, Giorgia Zanelli, Diana Piteri e Alice Dell’Orto di andare oltre la 5° posizione, ma l’esperienza ha dato loro strumenti per capire come lavorare ancora meglio e con più determinazione per migliorare punteggio e difficoltà. Lo staff tecnico è orgoglioso di aver visto il carattere con cui le ginnaste sono scese in pedana e la grinta nell’affrontare questo nuovo percorso.

La seconda prova del campionato

Ad Arcore sono scese in pedana le skilline impegnate nella seconda prova del campionato individuale Silver LE.

Qualche incertezza per Carlotta Barile e Sara Usai che nella categoria Junior 2 chiudono rispettivamente al 5° e 11° posto ottenendo ottimi riscontri nelle specialità dove Carlotta conquista l’argento alle clavette e Sara il bronzo al cerchio.

Un errore alle clavette fa purtroppo scivolare in 10° posizione Noemi Turchetti nelle Senior 2, che avrà scuramente modo di riscattarsi.

Ora ultimi allenamenti in vista delle ultime gare regionali e poi staff e ginnaste saranno impegnate nella preparazione dei campionati nazionali Silver di fine giugno.