Le skilline di Canegrate continuano a collezionare allori e a testare gli esercizi in vista dei campionati nazionali.

Ancora grandi successi per le ginnaste della Skill

Il 3-4 maggio ad Arcore si è svolta la seconda prova regionale del campionato individuale LB1.

Tra le allieve 4 Lavinia Usai, con un’ottima prova, conquista la 6° posizione su ben 40 ginnaste seguita in 12° posizione a pari merito dalle compagne Mia Cavarretta e Alice Almasio.

Nelle singole specialità argento per Lavinia a cerchio e clavette, argento per Mia alla palla, oro al nastro e argento alla fune per Alice.

Nella categoria allieve 1, Clara Sandri chiude ai piedi del podio in 4 posizione a causa di due errori alla fune che però non pregiudicano la conquista dell’oro di specialità.

Tra le allieve 2 su 57 ginnaste le skilline si fanno valere: Nicole Muscò chiude la sua prova in 9° posizione, seguita da Ginevra Parella in 11°, Greta Sardone in 23° e Giorgia Paccanelli in 24°.

Nelle specialità grande prova alla fune di Ginevra che conquista l’oro.

Nelle allieve 3, 6° e 10° posizione rispettivamente per Elisa Pucci e Rebecca De Simone. Nelle singole specialità oro per Rebecca sia alla fune che alle clavette e oro al nastro per Elisa.

Nella categoria Junior 2 Elisa Gagliano chiude al 14° posto ma con ampi margini di miglioramento.

Foto 1 di 3 Foto 2 di 3 Foto 3 di 3

Il duplice appuntamento del fine settimana

Sabato 9 e domenica 10 maggio doppio appuntamento per la ginnastica Skill con le ginnaste impegnate nella seconda prova del campionato individuale LC1 e tutto il resto della società impegnato nell’organizzazione della prima gara in casa.

Nella categoria Senior 1 Martina Colombo sale sul terzo gradino del podio grazie a due ottime esecuzioni alla fune con la quale conquista l’oro e alle clavette con le quali si aggiudica il bronzo.

Tra le Senior 2 Giorgia Dell’Orto chiude la sua prova in 11° posizione migliorandosi nettamente rispetto alla prima prova

Nella categoria Allieve 1 Giada Donadio riconferma l’argento conquistando anche l’oro alle clavette e l’argento al corpo libero. Martina Mariuzzio chiude la gara in 6° posizione conquistando il bronzo sia alla palla che al corpo libero.

La categoria Allieve 5 è la più affollata, ben 53 le ginnaste partecipante. Lo squadrone Skill composto da 8 ginnaste si mette subito in luce. Giorgia Biondi conquista la terza posizione assoluta, seguita al 4° posto da Ginevra Lampugnani. A seguire Eleonora Baratto 11°, Marta Restelli e Gaia Conte a pari merito 21, Martina Stirparo 23°, Asia Giannella 27° e Melissa Panetta 33°. Nelle singole specialità argento alla palla per Giorgia, argento alla fune per Ginevra e bronzo per Eleonora al nastro.

Nella categoria Allieve 4 sono 4 le skilline presenti su 49 ginnaste.

9° posto per Emma Sidoti, 10°per Zoe Mingardo, 12° per Emma Tamagni e 29° per Giorgia Borroni.

Ottimi risultati nelle singole specialità dove Zoe ottiene l’oro alla palla, Emma l’argento al nastro e Giorgia il bronzo alle clavette.

Tutto lo staff tecnico e soddisfatto delle prestazioni delle ginnaste che hanno confermato, e addirittura migliorato quanto ottenuto nella prima prova. Ora si torna in palestra per continuare a lavorare in vista dei prossimi appuntamenti e dei campionati nazionali.