Perseverant Legnano ha portato in gara 11 ginnaste allenate dai tecnici Silvia Ferro, Genny Evolini, Alice Seveso e Elena Colombo

Si sono disputate a Treviglio le gare per il settore femminile di Ginnastica Artistica campionato Silver.

Perseverant Legnano ha portato in gara 11 ginnaste allenate dai tecnici Silvia Ferro, Genny Evolini, Alice Seveso e Elena Colombo.

Ancora gare e soddisfazioni per le giovani della Perseverant

Per LC Base sono scese in campo gara le allieve A2 Confortino Rajiyah (13), l’allieva A3 Anita De Bernardi (43), l’allieva A5 Elisa Rega (46) e la Junior 1 Cludia Ferrentino (46). Tutte le ginnaste erano al loro esordio nel livello LC e dovranno quindi perfezionare gli esercizi, bene anche la giovanissima Rajiyah che ha dimostrato di poter fare molto bene anche in queste competizioni di livello superiore già dall’esordio.

Per LC Avanzato per Perseverant hanno gareggiato l’allieva A2 Sally Cassano (4) e l’allieva A3 Ginevra Martino (5). Buoni i piazzamenti delle ginnaste che si sono comportate molto bene esibendo ottimi esercizi stimolate dalle allenatrici che sono soddisfatte per il lavoro svolto.

Per il livello LD Base ha gareggiato l’allieva A4 Arianna Stepanenco (13), le allieve A5 Margherita Moro (37), Aicha Hedda (38) e Silvia Donini (25) e la ginnasta Junior2 Ludovica Canavesi (20). Anche per questo livello si è visto il grande impegno delle ragazze e la determinazione che hanno cercato di portare in gara.