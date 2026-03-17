La gara è di altissimo livello tecnico, ci si misura con ginnaste estremamente esperte, ma le skilline hanno ancora una volta dimostrato il loro valore

Nello scorso weekend le atlete del settore Gold della società Ginnastica Skill di Canegrate sono scese in pedana nella prestigiosa E-Work Arena di Busto Arsizio, affrontando la Zona Tecnica del Campionato di Specialità, per ottenere il pass di qualificazione al Campionato Nazionale.

Anche le atlete della Ginnastica Skill al Campionato di specialità

La gara è di altissimo livello tecnico, ci si misura con ginnaste estremamente esperte, ma le skilline hanno ancora una volta dimostrato il loro valore e la loro preparazione, ottenendo dei buonissimi piazzamenti, riuscendo a migliorare notevolmente gli esercizi presentati in pedana, nonostante qualche imprecisione.

Elisa Santalini nella categoria Senior 1, con un’ottima e grintosa esecuzione alle clavette, conclude in una buonissima 6^ posizione, sfiorando purtroppo il pass per il Nazionale per soli 30 centesimi. Elisa scende nuovamente in pedana alla palla, terminando in 10^ posizione.

Chiara Bertelli nella categoria Junior 2, dimostra il suo grande potenziale, raggiungendo la 12^ posizione alla palla e la 15^ al cerchio.

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Le altre categorie in gara

Nella categoria Junior 1 Giorgia Zanelli e Diana Piteri terminano pari merito in 15^ posizione alla palla. Giorgia compete alle clavette terminando in 24^ posizione, mentre Diana termina in 30^ posizione al cerchio.

Nella categoria Senior 2 Agata Lucchini e Gaia Tandin terminano in 31^ e 32^ posizione al cerchio. Agata gareggia anche al nastro concludendo in 22^ posizione mentre Gaia conclude in 31^ posizione alle clavette.

Purtroppo le compagne di squadra Alice Dell’Orto e Sofia Nebuloni hanno dovuto rinunciare a questa competizione poiché ancora infortunate, ma confidiamo che torneranno presto in pedana, più cariche che mai.

La società Skill è estremamente orgogliosa dei progressi ottenuti dalle proprie atlete nel competitivo settore Gold, che ogni giorno dedicano numerose ore di allenamento a questo bellissimo ma impegnativo sport che è la ginnastica ritmica, dimostrando tutta la loro passione e tenacia.