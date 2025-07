agonismo e passione

4221 atleti provenienti da tutta Italia in numero maggiore rispetto agli anni scorsi per l’ultima importante manifestazione del Circuito Supermaster

Otto medaglie per Team Legnano Nuoto ai Campionati Master di Riccione in vasca lunga. 41a edizione tenutasi dal 24 al 29 giugno.

Anche il Team Legnano nuoto ai Campionati italiani master

4221 atleti provenienti da tutta Italia in numero maggiore rispetto agli anni scorsi per l’ultima importante manifestazione del Circuito Supermaster FIN 2024-2025 con nuotatori che vanno dai 20 anni agli ultra novantenni. Team Legnano Nuoto ha partecipato con 22 atleti a gare sia singole che staffette, conquistando il notevole risultato di otto medaglie: COLOMBO IRENE (Master 60) argento nei 200 stile, argento nei 50 dorso, bronzo nei 100 stile. CARLA VENICE ( Master 35) bronzo nei 50 Rana. Argento nella staffetta M160. 4x50 m Misti donne con CARLAEVA D’ELIA, CARLA VENICE, LAURA BOZZATO, COLOMBO IRENE. REBOLINI ANTONIETTA (Master 70) oro nei 400 Misti, bronzo nei 200 Misti e nei 100 Farfalla.

L’atleta è stata anche premiata per il secondo posto italiano nell’Iron Master (M70) per aver superato nel corso dell’anno natatorio tutte le 18 tipologie di gare. Gli atleti della squadra, allenati in particolare da Laura Bozzato, Hilarj Colombo, Carla Venice, Sofia Vivian e Stefano Garzonio con preparatore atletico Gianmario Castaldi, hanno dato il massimo con tutto il cuore e la passione ottenendo podi ed ottimi piazzamenti.

Foto 1 di 7 Foto 2 di 7 Foto 3 di 7 Foto 4 di 7 Foto 5 di 7 Foto 6 di 7 Foto 7 di 7

La passione per il nuoto e i master

I Master, che spesso conciliano l’attività sportiva con impegni lavorativi e familiari, dimostrano come la passione per il nuoto possa tradursi in soddisfazioni concrete e gratificanti in un ambiente collaborativo ed amichevole. Come dice il Capitano Alessandro Re “ Non è la medaglia che fa il campione, ma l’emozione che lascia nel cuore di chi ha lottato fino all’ultimo secondo”. Il prossimo importante appuntamento sarà nel mese di dicembre a Torino con i Campionati Invernali in vasca da 25 metri.