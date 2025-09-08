Anche Benedetta Sartori è campione del mondo con le azzurre del volley

Benedetta Sartori, di Nerviano, è tra le azzurre del volley campioni del mondo.

Benedetta Sartori, anche lei campione del mondo

C’è anche Benedetta Sartori, pallavolista di Nerviano, tra le azzurre del volley che ieri, domenica 7 settembre 2025, si sono laureate campionesse ai mondiali. Le azzurre, imbattute da oltre 30 match, sono di fatto le più forti del mondo avendo battuto ieri in finale le rivali della Turchia. Tra le giocatrici agli ordini di Julio Velasco, c’è appunto Sartori: la passione per pallavolo giocando nelle squadre giovanili della Focol Legnano, nell’estate del 2019 il primo trasferimento alla Futura Busto Arsizio dove resta sino al 2022 quando passa al Casalmaggiore ed esordisce in Serie A1; nel 2023 una nuova avventura con la Uyba di Busto Arsizio dove è rimasta sino alla fine dello scorso campionato. Adesso è arrivata la chiamata del Consorzio Vero Volley: nella prossima stagione.

La gioia del papà

“Una ragazza d’oro – commenta Antonio Sartori, gioielliere con negozi a Nerviano e Legnano – Lei è la mia bambina che è diventata una campionessa del mondo. Mi ha fatto piangere di gioia, perchè è una brava ragazza e merita questa felicità. Grazie a Julio Velasco per aver creduto in lei e alle sue compagne, che sono state meravigliose: vere ragazze d’oro. E io me ne intendo di oro!”.

I complimenti del sindaco

“È con grande orgoglio che desidero esprimere le più vive congratulazioni a Benedetta Sartori, giovane pallavolista nervianese che, con il suo impegno e i suoi successi, trasmette e incarna i valori dello sport – afferma il sindaco di Nerviano Daniela Colombo – Benedetta oggi risiede a Legnano, ma proviene dalla storica famiglia di gioiellieri Sartori, da sempre ben nota e legata a Nerviano. Un legame che rende i suoi risultati ancora più significativi per tutti noi. A nome dell’Amministrazione comunale e di tutti i nervianesi, rivolgo a Benedetta e alla sua famiglia un sentito ringraziamento per l’esempio che, con le sue compagne, offre ai nostri giovani e un caloroso augurio per i futuri traguardi sportivi e personali”.