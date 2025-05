Altra medaglia per il giovanissimo Kevin Iosa: è lui il vero "karate kid"

Ancora una volta Kevin Iosa, giovanissimo talento del karate proveniente da Magenta, si conferma una promessa di questo sport. A soli undici anni infatti, l’atleta dell’Asd Fukai Karate di Magenta ha conquistato una prestigiosa medaglia di bronzo al Campionato Nazionale Csen 2025, svoltosi nel weekend del 26 e 27 aprile a Pescara.

Altra medaglia per Kevin Iosa: è lui il vero karate kid

Nonostante la giovane età, Kevin ha gareggiato con determinazione nella categoria Esordienti, affrontando avversari più grandi di lui sia nella cintura marrone che il quella nera. La sua tecnica raffinata e la grinta che lo contraddistinguono gli hanno permesso di salire ancora una volta sul podio, portando a casa la sua 32esima medaglia in carriera. Un successo reso possibile anche grazie all’impegno costante negli allenamenti, seguiti con dedizione dal maestro Antonio Montagna e dal papà Alessio Iosa, suo allenatore.

«La gara poteva andare meglio. Speravo per l’oro perché Kevin si allena da quando aveva nove anni e in passato ha già partecipato a questa competizione vincendo tre ori nella Csen, Coppa Nazionale di Karate»

Così ha spiegato il genitore, che ha poi aggiunto:

«Purtroppo, il bronzo è frutto di un errore tecnico che ha compreso e imparato: a questi livelli altissimi, i dettagli possono costare il podio più alto. Siamo comunque contenti del buon risultato. Kevin è un vero fenomeno, ha una grandissima passione per questo sport e si allena sempre, sognando di arrivare un giorno a gareggiare alle Olimpiadi».

Il giovane talento, infatti, segue una preparazione atletica settimanale intensa ma dagli evidenti risultati; quattro giorni alla settimana svolge gli allenamenti in palestra, mentre una volta a settimana, per affinare la tecnica, si reca in Trentino nella sede dell’Asd Master Rapid Skf Cbl, con l’obiettivo di entrare a far parte del team nazionale di karate.

La pratica del karate al Fukai Karate di Magenta con Antonio Montagna è iniziata nel 2023; un percorso, per ora, dalla durata di soli due anni, ma che ha già portato grandissimi risultati:

«Sono allenatore da diversi anni, ma raramente mi è capitato di incontrare ragazzi così talentuosi. Kevin si impegna tantissimo in tutto ciò che fa. È un bambino solare e sorridente, ma quando arriva sul tatami cambia completamente espressione, si concentra pienamente fino alla fine dell’esecuzione. In soli due anni è riuscito a prendere la cintura marrone, svolgendo più di un esame all’anno» sottolinea il maestro Montagna.

Con ancora più consapevolezza e maturità, l’atleta magentino è già pronto ad allenarsi per le prossime gare Fijlkam ormai imminenti. A partire dal 24 novembre, con il compimento dei 12 anni di età, Kevin entrerà infine a far parte del gruppo dei Cadetti e potrà così iniziare a partecipare alle competizioni internazionali.