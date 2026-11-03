Al bobbista Robert Mircea l’Onorificenza del Coni al Valore Atletico

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Premiato dal Coni l’atleta corbettese Robert Mircea, 27 anni. Sabato 31 ottobre il bobbista italiano, di origine rumena, ha ricevuto il prestigioso conferimento dell’Onorificenza Coni al Valore Atletico per l’anno 2024. Il riconoscimento gli è stato assegnato per gli eccellenti risultati sportivi conseguiti con la Nazionale azzurra nella Coppa del Mondo di bob a 4.

Alla cerimonia presente un rappresentante del Consiglio comunale

Alla cerimonia di consegna ha presenziato anche Sergio Grittini, consigliere comunale delegato alle Politiche sportive di Corbetta, dove dal 2009 risiede l’atleta olimpico. «Corbetta è orgogliosa di avere un atleta di questo livello – afferma Grittini – Ho conosciuto Robert qualche anno fa, quando si dedicava alla pesistica ad alto livello». Mircea è campione di sollevamento pesi e si è aggiudicato per due volte di fila (nel 2020 e nel 2021) il titolo italiano nella categoria fino a 96 kg. «Purtroppo allora non aveva potuto partecipare ai mondiali perché non aveva ancora la cittadinanza italiana», ricorda il consigliere comunale.

Dal sollevamento pesi al bob

In seguito si è avvicinato al bob, prima a due e poi a quattro, disciplina in cui si è subito distinto arrivando più volte a rappresentare l’Italia in diverse competizioni internazionali. Nel febbraio 2022, dopo un’attesa lunga 12 anni, ha ottenuto la cittadinanza italiana, giusto in tempo per ricevere la convocazione e volare ai Giochi di Pechino, dove ha raggiunto un doppio traguardo che gli ha consentito di entrare in pianta stabile nella squadra azzurra nel successivo quadriennio olimpico. Nel novembre 2023 a Yanqing, insieme ai compagni, è arrivato secondo, riportando un quartetto tricolore sul podio di Coppa del Mondo, cosa che non succedeva dal 2006.

I Giochi Olimpici di Cortina

Lo scorso febbraio poi l’atleta corbettese si è qualificato settimo nei Giochi Olimpici, in coppia con Patrick Baumgartner, nella gara della specialità del bob a due che si è svolta al Cortina Sliding Center. «Ora gareggia per l’Arma dei Carabinieri – spiega Sergio Grittini – È un ragazzo molto bravo, a modo, dedito allo sport, che per lui è stato anche un mezzo di riscatto sociale. Quello che gli è stato conferito dal Coni è un riconoscimento più che meritato ed è motivo di orgoglio per la nostra Città».