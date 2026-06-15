Alessio Viola convocato in Nazionale U12: soddisfazione per il Rho Baseball

Il giovane atleta, nelle giornate del 20 e 21 giugno sarà a Ravenna, in preparazione ai Campionati Europei di Évry che si disputeranno a luglio

Ancora una soddisfazione per il Rho Baseball, che continua a vedere i propri giovani atleti vestire la maglia azzurra.

Alessio Viola, classe 2014, è stato infatti convocato per un raduno della Nazionale Italiana U12 nelle giornate del 20 e 21 giugno a Ravenna, in preparazione ai Campionati Europei di Évry, in Francia, in programma dal 7 all’11 luglio 2026.

La crescita nel vivaio

Nato e cresciuto sportivamente nel Rho Baseball, Viola rappresenta un nuovo tassello nel percorso di crescita del vivaio rhodense, che negli ultimi anni ha saputo esprimere diversi talenti a livello nazionale.

La convocazione di Alessio si inserisce infatti in una ideale “staffetta” con altri giovani atleti passati dal club: dopo Martin Anselmi (classe 2007, ora in Serie A Silver), azzurro agli Europei e ai Mondiali U12 del 2019, Mathieu Silva, classe 2010, e Alessandro Barbieri, classe 2011.

Silva ha già rappresentato l’Italia sia ai Campionati Europei sia alla Coppa del Mondo U12 nel 2022, mentre Barbieri ha preso parte agli Europei di categoria disputati a Valenciennes, in Francia.

Un segnale di continuità

Un segnale di continuità importante per la società e per il lavoro svolto sul settore giovanile, che conferma la capacità del Rho Baseball di accompagnare i propri ragazzi fino ai più alti livelli delle selezioni nazionali.