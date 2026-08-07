Alessandro Ganini, 16 anni, sette volte campione italiano di tiro con l’arco

Il giovane è iscritto a tre società sportive di Vanzaghello, Castano Primo e Cremona e a tre diverse Federazioni: Fiarc, Fitarco e Csain

Per il secondo anno consecutivo l’arciere Alessandro Ganini, 16enne di Mesero, ha conquistato il podio più alto ai Campionati italiani 3D Fitarco, che si sono svolti dal 30 luglio al 2 agosto a Schilpario, in provincia di Bergamo. Dopo il successo dell’edizione 2025, anche quest’anno il giovane atleta si è confermato Campione italiano Under 20 – Arco Tradizionale, gareggiando con la maglia della società Arcieri Tre Torri di Vanzaghello.

Il Campionato italiano a Schilpario

Sono stati tre giorni intensi di gare. Al venerdì si è svolta la gara più lunga: due frecce per 24 piazzole. Il risultato ottenuto era importante per far qualificare gli arcieri e mandarli agli scontri finali. Al sabato e alla domenica Alessandro Ganini ha partecipato agli scontri individuali (sempre due frecce ma su 4 piazzole) ottenendo così il primo posto.

«Sono molto felice di esser salito ancora una volta sul gradino più alto del podio. Come in tutti i Campionati, anche questa competizione è stata “agguerrita”, abbiamo tirato solo otto frecce nella finale per la vittoria – commenta l’atleta meserese – Un ringraziamento speciale va alla società Arcieri Tre Torri e alla mia famiglia per l’immenso supporto ricevuto».

Sette titoli italiani

Quella dello scorso weekend è stata l’ennesima vittoria nazionale di Alessandro Ganini, che ha già ottenuto un palmares di tutto rispetto: sette titoli italiani in diverse specialità di tiro con l’arco. Il giovane è infatti iscritto a tre società sportive e a tre diverse Federazioni: Fiarc, Fitarco e Csain.

Il Campionato precedente

Sempre quest’estate si è aggiudicato la vittoria anche al Campionato italiano si è svolto dal 27 al 28 giugno in Trentino, a San Martino di Castrozza. In quell’occasione ha gareggiato con la Federazione Csain di Cremona e ha vinto, diventando Campione italiano per la seconda volta consecutiva Csain.

Le prossime competizioni

Ora lo attendono nuovi impegni sportivi: «La mia estate è ancora lunga, sono solo a metà – racconta Alessandro Ganini – Fra tre settimane sarò in Toscana a difendere ancora una volta il mio titolo italiano. A settembre, invece, parteciperò a un altro Campionato non in maniera individuale ma come squadra».

In particolare i prossimi impegni del giovane atleta, che compirà 17 anni a ottobre, saranno dal 25 al 28 agosto in Toscana a Massa Marittima una gara Fiarc, a cui parteciperà con la società 04aroc di Castano Primo; mentre la prima settimana di settembre a Canegrate parteciperà al Campionato italiano a squadra con la società Arcieri Tre Torri.