Domenica 22 marzo la città di Legnano ospiterà un importante appuntamento dedicato al sitting volley, disciplina paralimpica in costante crescita sul territorio.

Al via la seconda coppa promozionale di Sitting volley

Presso la palestra delle scuole medie F. Tosi, con inizio gare fissato alle ore 10.30, si disputerà la prima tappa della II Coppa Promozionale di Sitting Volley.

A scendere in campo saranno tre formazioni: Chieri ’76 Sitting Volley, Entella Sitting Volley e Vomien Legnano Sitting Volley, pronte a dare vita a una giornata di sport, inclusione e grande spirito di squadra.

Il programma degli incontri prevede:

ore 10.30: Vomien Legnano vs Chieri ’76 Sitting Volley

ore 12.00: Chieri ’76 Sitting Volley vs Entella Sitting Volley

ore 13.30: Vomien Legnano vs Entella Sitting Volley

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Un evento importante anche a livello sociale

L’evento rappresenta un’occasione importante non solo dal punto di vista sportivo, ma anche sociale: il sitting volley è una disciplina che promuove l’integrazione, permettendo ad atleti con e senza disabilità di giocare insieme, abbattendo barriere e creando nuove opportunità di condivisione.

La tappa di Legnano segna l’inizio di un percorso che accompagnerà le squadre partecipanti nel corso della competizione, con l’obiettivo di diffondere sempre di più la conoscenza e la pratica di questo sport.

La cittadinanza è invitata a partecipare per sostenere gli atleti e vivere da vicino una giornata all’insegna dello sport inclusivo.