Al via la nuova stagione sportiva del SOI Inveruno

Prosegue nell’anno dell’80° anniversario il percorso della SOI Inveruno, sempre più un punto di riferimento sia per la cultura dello sport e l’educazione all’attività fisica, sia per le famiglie, alle quali offre un ambiente sano e positivo nel quale i ragazzi possono vivere il proprio tempo libero, stare insieme e crescere attraverso lo sport. Un percorso che insegna valori come amicizia, impegno, sacrificio, passione e rispetto dell’avversario, accompagnando bambini e ragazzi nel loro percorso di crescita.

Con attività distribuite tra Inveruno, Furato, Mesero, Cuggiono e Castano Primo, la SOI coinvolge tutte le fasce d’età: dalla psicomotricità per i più piccoli fino alle attività della Ginnastica Adulti e dei sempre competitivi Master, passando per un settore giovanile che rappresenta il cuore del progetto sportivo.

Atletica

L’Atletica si presenta ai nastri di partenza con numeri in crescita, anche grazie alla visibilità ottenuta dai risultati della stagione scorsa. Tra questi, i due titoli provinciali conquistati da Massimiliano Oldani, il sesto posto di Carolina Gelmotto nel salto in lungo ai Campionati Italiani e il sesto posto della 4×400 Promesse femminile ai tricolori. Particolarmente significativo il percorso della squadra femminile assoluta, che dopo due anni di crescita ha sfiorato l’accesso alla Serie B. L’obiettivo per la nuova stagione è continuare a crescere, anche attraverso un progetto di sinergia con la Pro Patria Busto Arsizio e altre società del territorio. Proseguirà inoltre l’attività organizzativa della SOI, con almeno tre meeting e il prossimo appuntamento “campestre” del Cross delle Cascine, già ad inizio novembre.

Basket

Il Basket si prepara alla nuova stagione con circa 240 ragazzi, 6 gruppi minibasket, 6 squadre Under – di cui una femminile – e 3 squadre senior. L’obiettivo è consolidare la crescita organica degli ultimi due anni, provando a essere protagonisti nel campionato della prima squadra in DR3, con l’ambizione di lottare per la promozione e, allo stesso tempo, creare sempre maggiori opportunità per l’inserimento in prima squadra dei ragazzi cresciuti nel vivaio. Attenzione naturalmente alta anche ai campionati Under, in particolare quelli FIP, e allo sviluppo del nuovo settore femminile. Il filo conduttore sarà quindi una crescita tecnica complessiva di tutto il settore.

Volley

Il Volley affronta la nuova stagione con la volontà di guardare avanti con fiducia ed entusiasmo, dopo la perdita del responsabile Enrico Canonici quest’anno, nel segno di quella continuità che lui stesso avrebbe voluto. La crescita del movimento ha reso sempre più importante l’ottimizzazione degli spazi a disposizione, mentre il progetto sportivo punta con decisione sul settore giovanile: non solo un bacino di atlete, ma la vera ossatura del progetto. L’obiettivo è accompagnare le ragazze nel loro percorso da una categoria all’altra, favorendone la crescita tecnica e sportiva e creando le condizioni per formare le future atlete della prima squadra. Durante la stagione verrà poi riproposta l’organizzazione del torneo Green Volley che quest’anno ha avuto successo, oltre al gemellaggio con la Polisportiva Ostra (An).

Uno sguardo al futuro

L’80° anniversario diventa così non soltanto un traguardo da celebrare, ma un punto di partenza per continuare a costruire il futuro della SOI, con lo stesso spirito che l’ha accompagnata in questi ottant’anni: sport, educazione, comunità e passione.