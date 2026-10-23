Al via i campionati di Football Americano con le giovanili dei FROGS Legnano protagonisti

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I FROGS Legnano sono pronti a scendere in campo nei campionati giovanili Tackle con i propri atleti e atlete in tutte e tre le categorie: Under12, Under15 e Under18. Ad aprire la stagione sarà l’Under18, impegnata già questa domenica, 25 ottobre, contro i Panthers Parma.

La presenza in tutte le categorie giovanili è motivo di soddisfazione per la società: un risultato non scontato, che testimonia il lavoro svolto negli anni per sviluppare e far crescere il vivaio. Dal 2019 i FROGS investono nel settore giovanile, mettendo in campo impegno organizzativo, tempo e risorse, anche economiche, per offrire ai ragazzi e alle ragazze un percorso di crescita – sia nel Tackle sia nel Flag – e porre le basi per le nuove generazioni di giocatori delle categorie senior.

Le parole del responsabile giovanile

“Portare tutte e tre le categorie giovanili in campo è motivo di grande soddisfazione e rappresenta il risultato di un lavoro portato avanti con costanza negli anni. L’impegno della società nel settore giovanile è fondamentale, soprattutto nel periodo storico che stiamo vivendo: offrire a ragazzi e ragazze la possibilità di praticare sport e incoraggiarli a farlo significa dare loro un’opportunità importante di crescita, dentro e fuori dal campo” – commenta Matteo Guarneri, responsabile dei settori giovanili FROGS Legnano. “Il football americano insegna a sentirsi parte di un gruppo, a collaborare per un obiettivo comune e a condividere valori positivi come il rispetto, la lealtà e lo spirito di squadra. Vogliamo che i nostri giovani atleti trovino nei FROGS non soltanto un ambiente in cui imparare uno sport, ma anche una comunità in cui crescere, mettersi alla prova e costruire relazioni significative. È un investimento sul loro presente e, allo stesso tempo, sul futuro della nostra società”.

Gironi e calendari

Under18 – Girone B

I FROGS Legnano affronteranno Giaguari Torino, Panthers Parma e Seamen Milano. Le partite casalinghe si giocheranno a Varese, in via Sette Termini.

25 ottobre – in casa contro Panthers Parma

31 ottobre – in casa contro Giaguari Torino

8 novembre – in trasferta contro Giaguari Torino

22 novembre – in trasferta contro Seamen Milano

29 novembre – in casa contro Seamen Milano

5 dicembre – in trasferta contro Panthers Parma

Under15 – Girone B

I FROGS Legnano affronteranno Blitz Ciriè, Duchi Ferrara, ESA Lombardia, Giaguari Torino e Seamen Milano. Le partite casalinghe si giocheranno a Varese, in via Sette Termini.

1 novembre – in casa contro Seamen Milano

15 novembre – in casa contro Duchi Ferrara

22 novembre – in trasferta contro ESA Lombardia

6 dicembre – in trasferta contro Blitz Ciriè

13 dicembre – in trasferta contro Giaguari Torino

19 dicembre – in casa contro ESA Lombardia

Under12 – Girone unico

I FROGS più giovani saranno impegnati nel girone unico con Blitz Ciriè, Daemons Monza Brianza, Seamen Milano e Warriors Bologna.

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