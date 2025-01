Al Campaccio trionfa Nadia Battocletti

Campaccio bagnato, Campaccio fortunato. In particolare per l’azzurra Nadia Battocletti (Fiamme Azzurre) che ha vinto il 68esimo Campaccio Cross Country e rimette sul gradino più alto del podio un'atleta italiana dopo trentuno anni, l’ultima fu Silvia Sommaggio nel 1994.

Il successo

La 24enne trentina Nadia Battocletti, argento olimpico a Parigi nei 10000m e campionessa europea di corsa campestre, ha dominato una delle gare più importanti del mondo, tappa ‘Gold’ del circuito Cross Country Tour World Athletics.

In una giornata fredda e piovosa Battocletti ha vinto concludendo i tre giri del circuito, 6km totale, in 21'14" precedendo Elisa Palmero (CS Esercito), seconda classificata in 21'58". Terzo gradino del podio per la finlandese Susanna Saapunki che ha chiuso la sua prova in 22'06".