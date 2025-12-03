Dieci atlete della società Sport e passione cheerleading di Rho parteciperanno ai mondiali che si svolgeranno in Giappone dal 13 dicembre.
Ai mondiali di Cheerleading in Giappone anche 10 atlete di Rho
“La società e’ molto emozionata ed orgogliosa dei propri atleti che gareggeranno contro le squadre più forti al mondo di questa disciplina – fanno sapere da Sport e Passion – Elisa Roveda e Nicole Penelope Baumann sono entrata nella squadra nazionale Rappresentativa Csen allenate da Pamela Casiraghi e Paola Giacomazzi e gareggeranno rispettivamente nel team Italia Junior e nel Team Italia Senior, portando due routine di cheerdance di altissimo livello. Due squadre composte da sedici atlete scelte tra le migliori d’Italia”.
Chi andrà al mondiale
La società porterà anche una sua squadra Urban senior della quale e’ molto orgogliosa perche’ ha lavorato duramente per raggiungere questo obiettivo. Le componenti della squadra sono Alice Treppaoli, Irene Prato, Noemi Di Lecce, Noemi Rodella, Sofia Zambotto, Annamaria Affri, Alice Carnelevare e Matildha Poerio. Sport & Passion Porterà anche un esercizio di coppia Double sempre nella categoria urban Senior con le atlete Nicole Penelope Baumann e Alice Treppaoli, una routine molto difficile, che cercheranno di eseguire al meglio. I Coaches Claudia Sansonetti, Dario Bagnaroli e l’assistente Sara Lamperti accompagneranno gli atleti in questa avventura.
Il commento della società
“Sarà un’esperienza meravigliosa, in quanto il Giappone offre un’accoglienza sportiva veramente esemplare. Siamo orgogliosi delle nostre atlete che riescono a organizzare gli allenamenti nonostante i molti impegni scolastici . Ringraziamo i numerosi sponsor che hanno creduto in noi e che ci hanno aiutato a realizzare questo sogno. Ringraziamo Csen Cheerleading per averci invitato e per aver organizzato un team Nazionale”.