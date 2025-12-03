La società porterà anche una sua squadra Urban senior della quale e' molto orgogliosa perche' ha lavorato duramente per raggiungere questo obiettivo

Dieci atlete della società Sport e passione cheerleading di Rho parteciperanno ai mondiali che si svolgeranno in Giappone dal 13 dicembre.

Ai mondiali di Cheerleading in Giappone anche 10 atlete di Rho

“La società e’ molto emozionata ed orgogliosa dei propri atleti che gareggeranno contro le squadre più forti al mondo di questa disciplina – fanno sapere da Sport e Passion – Elisa Roveda e Nicole Penelope Baumann sono entrata nella squadra nazionale Rappresentativa Csen allenate da Pamela Casiraghi e Paola Giacomazzi e gareggeranno rispettivamente nel team Italia Junior e nel Team Italia Senior, portando due routine di cheerdance di altissimo livello. Due squadre composte da sedici atlete scelte tra le migliori d’Italia”.

GUARDA LA GALLERY (4 foto) ← →

Chi andrà al mondiale

La società porterà anche una sua squadra Urban senior della quale e’ molto orgogliosa perche’ ha lavorato duramente per raggiungere questo obiettivo. Le componenti della squadra sono Alice Treppaoli, Irene Prato, Noemi Di Lecce, Noemi Rodella, Sofia Zambotto, Annamaria Affri, Alice Carnelevare e Matildha Poerio. Sport & Passion Porterà anche un esercizio di coppia Double sempre nella categoria urban Senior con le atlete Nicole Penelope Baumann e Alice Treppaoli, una routine molto difficile, che cercheranno di eseguire al meglio. I Coaches Claudia Sansonetti, Dario Bagnaroli e l’assistente Sara Lamperti accompagneranno gli atleti in questa avventura.

Il commento della società