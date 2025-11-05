Continuano le competizioni regionali per la Ginnastica Artistica Maschile di FGI. Perseverant Legnano ottiene due podi nella categoria LA con i ginnasti allenati dal tecnico Elena Colombo.
Ai campionati regionali gli atleti della Perseverant
Il ginnasta Allievo A1 Thomas Teramo si riconferma al primo posto già conquistato nella prima gara ed anche l’allievo A2 Ludovico Salsano si riconferma al secondo posto come nella prima competizione.
Buone le prestazioni anche dei compagni Andrea Marcolongo, Jonathan Amati, Riccardo Dalle Fratte che si piazzano rispettivamente al 10, 11 e 13 posto.
Per il livello LB, al suo esordio assoluto, l’allievo A2 Mattia Nebuloni ottiene un bellissimo piazzamento al quarto posto.
Bravissimi i ragazzi che danno grande soddisfazione a tecnici e società per l’impegno e l’entusiasmo che mettono durante tutte le sessioni di allenamento settimanale.