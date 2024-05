Quattro atleti su 5 a medaglia, quattro titoli italiani (più uno ora sub iudice) ed un Bronzo. È il lusinghiero bilancio della squadra della Versus Legnano ai campionati nazionali open di sport da combattimento svoltisi a Milano.

Ai Campionati italiani brillano le stelle della Versus

Hased Ceraj, dopo il recente piazzamento nella lotta greco romana, si conferma atleta poliedrico e di grande potenziale vincendo nella categoria – 80 KG Juniores sia nelle MMA Light sia nel grappling. Gli ha fatto eco Mattia Grassini con l’Oro nella stessa categoria tra i senior. Oro anche per Lorenzo Cifarelli nella Kickboxing Light – 55 KG mentre è stato presentato ricorso contro il verdetto che lo ha dichiarato perdente nella Kickboxing K1 Style.

“Davvero un verdetto assurdo – ci spiega il DT della Versus Guido Colombo – è stato infatti un match a senso unico e la decisione die giudici (una terna molto giovane e probabilmente non all’altezza di un campionato nazionale) ha stupito anche gli altri tecnici che hanno assistito al combattimento. Ci siamo quindi appellati alla Commissione Tecnica Nazionale presentando il video del match ed ora attendiamo le decisioni”.

Un bronzo per Marcello Mazzotto

Mazzotto Marcello ha invece portato a casa un Bronzo dopo un rocambolesco No Contest (match dichiarato nullo) nella finale delle MMA Light – 70 KG per un doppio fallo di entrambi gli atleti. Tecnicamente comunque buona la sua prova che poteva valergli una medaglia anche nel grappling se non avesse commesso un clamoroso errore d’inesperienza nella semifinale.

“È un atleta che si allena da pochi mesi – dice il M° Colombo – e deve ancora capire bene le situazioni di gara ma crediamo molto nel suo potenziale dato che nelle poche gare ad oggi disputate ha già conquistato dei piazzamenti. E molta fiducia abbiamo anche in Gabriele Di Vito, l’unico del gruppo non andato a medaglia, ancora molto acerbo ma con tantissima voglia di combattere. Questa per lui è stata una esperienza che gli servirà per la prossima stagione”.

FOTO

Da sinistra a destra: Matia Grasisni, Marcello Mazzotto, Lorenzo Cifarelli, il M° Guido Colombo, Hased Ceraj e Gabriele Di Vito dopo la gara