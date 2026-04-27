Ad Ancona arriva la prima sconfitta per i Frogs

I Frogs Legnano cedono ad Ancona contro Dolphins nella Week 8 della Italian Football League (IFL), chiudendo con il punteggio di 21-14 per i padroni di casa, al termine di un incontro combattuto fino agli ultimi secondi.

Partita che si mostra da subito intensa e fisica, dominata dalle difese. Ancona riesce per prima a sfondare la difesa FROGS nel primo quarto e andare a segno, replicando nel secondo quarto grazie a un intercetto. FROGS ci riprova ma la ricezione in end zone del WR Luke Caliendo (#19) viene annullata per lancio oltre la linea di scrimmage del quarterback Josh Taylor (#0).

A pochi minuti dall’intervallo Legnano, con una ricezione di Niccolò Pulsinelli (#13), riesce a trovare la end zone sul quarto tentativo, con la trasformazione positiva di Carlo Tenerini (#77). Si va all’half time sul punteggio di 14 -7 per Dolphins.

Al rientro in campo Ancona continua a mettere sotto pressione i FROGS, e nel terzo quarto trova di nuovo la via della end zone, con conversione positiva. I Frogs accorciano le distanze nel quarto quarto, a circa otto minuti dal termine della partita, con un altro touchdown di Caliendo, seguito dalla trasformazione realizzata da Tenerini, riportandosi a un possesso di distanza.

A meno di due minuti dalla fine, dopo aver fermato un altro drive offensivo dei padroni di casa, Legnano prova a costruire l’ultimo assalto, ma l’intercetto della difesa di Ancona a 25 secondi dal termine chiude la partita sul punteggio finale di 21-14 per i Dolphins.

Una partita difficile per i Frogs, condizionata dalla pressione difensiva dei Dolphins e da alcune occasioni non concretizzate nei momenti chiave. La squadra ha comunque mostrato carattere nel restare in partita fino alla fine, sfiorando la rimonta nel finale.

“Con gli special team abbiamo ottenuto ottimi ritorni sui kickoff che ci hanno garantito una buona posizione sul campo. La squadra dei punt ha difeso bene – commenta Cody Kent, Head Coach dei Frogs Legnano – Ancora una volta la nostra unità dei field goal non è riuscita a segnare, e questo pesa sulla nostra capacità di andare a segno nella zona di meta. In attacco abbiamo mosso bene la palla, ma un costoso intercetto ha regalato 6 punti a Dolphins. La difesa sta giocando molto bene e con grande impegno, ed è riuscita a limitare le segnature di Ancona fornendo un’ottima prestazione. Il lavoro continua”.