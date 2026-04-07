ABA U13 ancora in vetta al Garbosi

La manifestazione
Percorso netto per ABA che, nella prima giornata di gara ha battuto Latina con il punteggio di 98-38 e College Borgomanero per 91-34, assicurandosi il primo posto del mini-girone.
La sfida successiva per accedere alla parte alta del tabellone ha visto ABA battere Basket Spinea per 92-68, coinvolgendo tutti i ragazzi che hanno dato il loro contributo per le vittorie.
Per i quarti di finale ABA ha visto davanti alla sua strada il Team Ohio (squadra che vide tra i suoi atleti del passato LeBron James, Chris Quinn e Kosta Koufos), squadra ormai sempre presente alle nostre latitudini nel periodo pasquale, ma per la prima volta con ragazzi così giovani. Partita veloce e di grande caratura tecnica che ha visto ABA vincere per 85-54.
Le ultime gare
Gara sempre in equilibrio con ABA a mantenere sempre il controllo fin dal principio, e grande freddezza finale per portare casa il 70-67 che vuol dire finale del torneo contro la Virtus Bologna.
Bologna arriva da imbattuta al torneo, non solo nelle gare giocate a Varese, ma in generale in una annata sportiva che non ha visto rivali fino a questo punto. Partita vibrante e molto intensa come di consueto per una finale, con ABA che progressivamente prende il largo fino al 95-80 che regala il quarto vessillo nel prestigioso torneo varesino dopo quelli ottenuti con le annate 1998 (2 volte) e 2000.
Andrea Varrà è stato inserito nel quintetto ideale del torneo ed Etan Mirante tra i top scorer del torneo hanno sancito un weekend pasquale perfetto.