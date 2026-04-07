ABA U13 ancora in vetta al Garbosi

Il trofeo Garbosi giunto alla sua 48sima edizione è uno storico torneo giocato nella provincia di Varese, che ha visto negli anni passare tanti ragazzi che poi sarebbero diventati giocatori in Serie A e A2 e oggi si è internazionalizzato, anche grazie alla presenza del Team Ohio dagli USA.

Percorso netto per ABA che, nella prima giornata di gara ha battuto Latina con il punteggio di 98-38 e College Borgomanero per 91-34, assicurandosi il primo posto del mini-girone.

La sfida successiva per accedere alla parte alta del tabellone ha visto ABA battere Basket Spinea per 92-68, coinvolgendo tutti i ragazzi che hanno dato il loro contributo per le vittorie.

Per i quarti di finale ABA ha visto davanti alla sua strada il Team Ohio (squadra che vide tra i suoi atleti del passato LeBron James, Chris Quinn e Kosta Koufos), squadra ormai sempre presente alle nostre latitudini nel periodo pasquale, ma per la prima volta con ragazzi così giovani. Partita veloce e di grande caratura tecnica che ha visto ABA vincere per 85-54.