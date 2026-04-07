basket giovanile

ABA U13 ancora in vetta al Garbosi

Il Trofeo Garbosi si conclude con il trionfo dell'ABA Legnano con la squadra U13 che ha battuto in finale la Virtus Bologna

ABA U13 ancora in vetta al Garbosi

Legnano · 07/04/2026 alle 18:58

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Si chiude nella maniera migliore il Trofeo Garbosi, che ha visto nel suo ultimo atto alla Itelyum Arena di Varese, vincere ABA Legnano con la squadra U13 (annata 2013) in finale contro la Virtus Bologna.

La manifestazione

Il trofeo Garbosi giunto alla sua 48sima edizione è uno storico torneo giocato nella provincia di Varese, che ha visto negli anni passare tanti ragazzi che poi sarebbero diventati giocatori in Serie A e A2 e oggi si è internazionalizzato, anche grazie alla presenza del Team Ohio dagli USA.

Percorso netto per ABA che, nella prima giornata di gara ha battuto Latina con il punteggio di 98-38 e College Borgomanero per 91-34, assicurandosi il primo posto del mini-girone.

La sfida successiva per accedere alla parte alta del tabellone ha visto ABA battere Basket Spinea per 92-68, coinvolgendo tutti i ragazzi che hanno dato il loro contributo per le vittorie.

Per i quarti di finale ABA ha visto davanti alla sua strada il Team Ohio (squadra che vide tra i suoi atleti del passato LeBron James, Chris Quinn e Kosta Koufos), squadra ormai sempre presente alle nostre latitudini nel periodo pasquale, ma per la prima volta con ragazzi così giovani. Partita veloce e di grande caratura tecnica che ha visto ABA vincere per 85-54.

Le ultime gare

In semifinale, la classica sfida che ormai da anni caratterizza il basket giovanile lombardo tra ABA e l’Olimpia Milano.
Gara sempre in equilibrio con ABA a mantenere sempre il controllo fin dal principio, e grande freddezza finale per portare casa il 70-67 che vuol dire finale del torneo contro la Virtus Bologna.

Bologna arriva da imbattuta al torneo, non solo nelle gare giocate a Varese, ma in generale in una annata sportiva che non ha visto rivali fino a questo punto. Partita vibrante e molto intensa come di consueto per una finale, con ABA che progressivamente prende il largo fino al 95-80 che regala il quarto vessillo nel prestigioso torneo varesino dopo quelli ottenuti con le annate 1998 (2 volte) e 2000.

Andrea Varrà è stato inserito nel quintetto ideale del torneo ed Etan Mirante tra i top scorer del torneo hanno sancito un weekend pasquale perfetto.

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