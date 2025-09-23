A Singapore arriva anche l’oro di Simone Barlaam

Simone Barlaam è salito sul gradino più alto del podio di Singapore nei 100 metri farfalla S9 ai Campionati Mondiali di nuoto paralimpico, con una prestazione da campione, che gli è valsa non solo la medaglia d’oro, ma anche il Record Europeo e il nuovo Record dei Campionati con 57.96.

Orgoglio lombardo

“Orgoglio lombardo: Amodeo e Barlaam oro ai Mondiali. Un abbraccio a tutti i nostri atleti paralimpici di nuoto impegnati a Singapore . Con il titolo mondiale conquistato da Alberto Amodeo nei 400 metri stile libero S8 ai Mondiali di Singapore e da Simone Barlaam nei 100 farfalla, la Lombardia- e in particolare Abbiategrasso e Cassinetta– salgono ancora una volta ai vertici del nuoto paralimpico. La loro straordinaria impresa – fatta di forza, sacrificio e dedizione – ci rende orgogliosi e conferma ancora una volta il valore di uno sportivo esemplare, che abbiamo avuto l’onore di ospitare in Regione Lombardia in occasione di un convegno dedicato all’inclusione e allo sport. Queste medaglie d’oro sono un segnale potentissimo di quanto la tenacia sappia trasformarsi in risultato e ispirazione per tutti” afferma Christian Garavaglia, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale,

