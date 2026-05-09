A Canegrate la prova del Campionato individuale

La società Ginnastica Skill di Canegrate ha ospitato nel palazzetto di casa la seconda prova del Campionato Individuale della categoria LC1, ottenendo ben 5 podi, e uno sfiorato solo per pochi centesimi.

I risultati

Elsa Baratto è Campionessa Regionale nella categoria Allieve 1, dominando la competizione alla sua primissima gara federale e ottenendo il 1° posto sia al corpo libero sia alla palla.

Un grande trionfo anche nella categoria Allieve 2, in cui le giovani atlete della società riempiono un intero podio: Clara Sandri si laurea campionessa regionale, Martina Mariuzzo sale sul secondo gradino e Vera Olgiati sul terzo.

Clara ottiene anche il 1° posto sia alla fune sia alle clavette, Martina il 1° posto sia alla palla sia al nastro e Vera il 2° posto alla palla.

Grandi soddisfazioni arrivano anche nella categoria Allieve 5, Maya Tamagni è Campionessa Regionale con il 1° posto alla fune e il 2° al cerchio, mentre Giorgia Borroni sale sul terzo gradino del podio, con il 1° posto alle clavette e il 3° al cerchio, seguita da Emma Sidoti in 4^ posizione e Zoe Mingardo in 5^. Emma ottiene il 1° posto sia al nastro sia al cerchio, mentre Zoe il 1° posto alle clavette e il 3° alla palla.

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Nella categoria Junior 1 podio sfiorato per un soffio da Martina Stirparo, che ottiene la 4^ posizione, seguita da Marta Croci in 6^ posizione parimerito con Giorgia Biondi, Marta Restelli 8^, Gaia Conte 9^, Eleonora Baratto 11^, Ginevra Lampugnani 12^ e Asia

Giannella 17^.

Nei singoli attrezzi Martina ottiene il 1° posto alla fune , Marta C. il 2° posto sia al cerchio sia alle clavette, Gaia il 2° posto al cerchio e il 3° alle clavette, Eleonora il 1° posto alle clavette e Ginevra il 3° posto alla fune.

Martina Colombo, Senior 2 sale sul terzo gradino del podio, conquistando il 2° posto alla fune e il 3° posto alle clavette. La compagna di squadra Giorgia Dell’Orto ottiene la 7^ posizione, con il 3° posto al cerchio.

Nella categoria Senior 3, Elisa Pompa conquista il terzo gradino del podio, con il 1° posto al nastro.