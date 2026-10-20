60 anni sui pedali per la Società Ciclistica Arlunese

L'associazione ha festeggiato l'anniversario della fondazione con uno stand allestito con fotografie della sua storia e un banchetto di degustazione del vino «clinto» e pane con uva

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Sessant’anni sui pedali. Domenica 18 ottobre ad Arluno, in occasione della manifestazione «La Via del Vino”, la Società Ciclistica Arlunese ha partecipato all’evento festeggiando i suoi sessant’anni di fondazione con uno stand allestito con fotografie della sua storia e un banchetto di degustazione del vino «clinto» e pane con uva.

Una storia lunga 60 anni

Nonostante il tempo meteorologico incerto, oltre 200 persone hanno visitato lo stand dell’Arlunese, ritrovando nella Ciclistica i volti dei loro padri e nonni che, con le loro imprese, hanno portato lustro ai colori bianco-rosso della Società.

In particolare si è ricordato il pluricampione Dario Igor Belletta, cresciuto da giovanissimo fra le fila dell’Arlunese e attualmente professionista nella squadra Polti Visit Malta di Ivan Basso e Alberto Contador. Igor Belletta si è laureato campione del mondo su pista nel settembre 2021, medaglia d’argento agli Europei e ha conquistato il secondo posto nel Campionato italiano su strada 2026 degli Under 23.

L’Arlunese ha sfornato altri campioni durante la sua lunga attività. Alcuni di questi sono Marino Bianchi e Marco Giroletti passati in seguito al professionismo, Alessandro Rota, Emilio Caroni, Sandro Campagna, Andrea Ceruti, Davide Agostini e tanti altri di una storia lunga 60 anni, iniziata l’1 gennaio 1966, che ha riempito di orgoglio gli arlunesi tutti.

Verso il nuovo direttivo

L’attuale presidente della Società Ciclistica Arlunese Ambrogio Rampini, classe 1936 e socio dal 1967, con ogni probabilità nel corrente anno l’ascerà l’incarico ad altri, a causa dell’età e per potersi dedicare maggiormente alle sue ricerche storiche su Arluno. Il nuovo direttivo sarà eletto nell’assemblea dei soci, che attualmente sono 21, in programma verso fine novembre.