27 medaglie per il Team Legnano nuoto ai campionati master

Grandi risultati nelle gare individuali e nelle staffette: 27 medaglie per gli atleti della squadra Team Legnano Nuoto A.S.D ai Campionati Regionali Nuoto Master terminati nella piscina di Lodi la settimana scorsa.

Atleti ed allenatori determinati: un concentrato di disciplina, costanza, passione ed amicizia per raggiungere risultati eccellenti ed il diciannovesimo posto su 96 squadre partecipanti. Come è successo anche ai Campionati Italiani invernali di Torino nello scorso mese di dicembre dove la squadra Team Legnano Nuoto A.S.D in fascia D si è classificata 11a su 79 squadre italiane.

Gli atleti medagliati nei recenti campionati regionali appartengono a categorie che vanno dai 25 ai 75 anni: Giulia Castiglioni, Matteo D’Amore, Carlaeva D’Elia, Edoardo Mondellini (M25). Matteo Pietro De Bernardi, Riccardo Michael Monti, Alessandra Maria Sormani (M30),Vittorio Croci (M 35), Giulia Anfossi, Fabio Brioschi (M40), Dario Ariele Amato (M45), Paola Borgonovo, Michele Tognola (M 50), Paola Colombo (M55), Irene Colombo, Simona Pisani (M60), Antonietta Rebolini (M75). Con le gare degli 800 e dei 1500 stile Antonietta Rebolini nei Regionali, anche quest’anno ha poi portato a termine l’Iron, cioè tutte le 18 tipologie di gare e stili. Capitanati da Alessandro Re, the King, preparatore atletico Gianmario Castaldi, direttore tecnico Raffaele Hannibal Monaco ed allenati da Hilarj Colombo, Laura Bozzato , Stefano Garzonio, Roberto Brazzale, Daniela Tessaro, Carla Venice e Sofia Vivian i componenti della squadra Team Legnano Nuoto A.S.D. continueranno il loro percorso per poter affrontare al meglio ed in amicizia i prossimi Campionati Italiani estivi di Riccione.