Il Liceo di Arconate e d’Europa ha avuto il piacere di accogliere, dal 16 al 21 febbraio 2025, un gruppo di studenti del Geschwister-Scholl-Gymnasium di Velbert (Germania) nell’ambito del progetto Erasmus+ "Treffpunkt Europa – für eine inklusive Zukunft". Un'iniziativa che ha promosso la collaborazione internazionale, l'inclusione e il dialogo interculturale tra giovani europei.

Visita degli studenti tedeschi al Liceo di Arconate

L’esperienza ha previsto un ricco programma di attività educative e culturali, che ha consentito agli studenti di lavorare insieme in team internazionali, approfondendo tematiche legate alla globalizzazione, allo studio all’estero e all’importanza della comunicazione interculturale. I workshop sono stati condotti da esperti del settore, tra cui docenti dell’Università degli Studi di Milano Bicocca e della Universität Heidelberg, e hanno offerto ai partecipanti un'occasione unica di confronto e crescita personale.

Il contributo delle università è stato fondamentale per arricchire il percorso formativo degli studenti. Grazie all’intervento del professor Stefano Carlo Cecchi e del professor Giovanni Maria Vanacore dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, sono stati esplorati i temi della globalizzazione e delle opportunità di studio e lavoro in un contesto sempre più internazionale. Inoltre, l’assistente linguistica dell’Universität di Heidelberg, Sophie Buckenmaier, in servizio presso l’Istituto, ha fornito una prospettiva pratica sulla mobilità studentesca e le competenze necessarie per affrontare le sfide del futuro. Infine, la Scuola di Italiano Aurelio Livraghi di Magenta ha offerto uno sguardo sul valore delle lingue come strumenti di inclusione e connessione interculturale.

Le visite sul territorio

Non sono mancati momenti dedicati alla scoperta del territorio: gli studenti hanno visitato Milano, con un tour del centro storico e delle principali istituzioni regionali. Un momento particolarmente significativo è stata la visita al Palazzo del Consiglio Regionale della Lombardia, dove gli studenti hanno avuto l'opportunità di incontrare e ricevere il saluto del sindaco di Arconate e europarlamentare, dott. Mario Mantovani. Questo incontro ha rappresentato un'importante occasione di confronto sui temi della cittadinanza europea e delle istituzioni politiche, arricchendo ulteriormente l’esperienza formativa degli studenti.

La settimana si è conclusa con un evento conviviale, una pizzata di saluto, per celebrare l’esperienza vissuta insieme.

Lo scambio culturale non si ferma qui: dal 18 al 23 maggio 2025 gli studenti di Arconate si recheranno a Velbert, dove potranno immergersi nella realtà scolastica e culturale tedesca, continuando il percorso di crescita e cooperazione europea.

Un’iniziativa che ha rafforzato i legami tra le scuole europee e ha aperto nuovi orizzonti ai giovani, preparandoli a un futuro sempre più interconnesso e inclusivo.