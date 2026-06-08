Si è conclusa con la gita a Roma delle classi seconde della scuola media l’iniziativa “Viaggio nelle Istituzioni”, progetto fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di Arconate per avvicinare i ragazzi alla conoscenza delle istituzioni locali, nazionali ed europee.

Viaggio nelle Istituzioni, successo per il progetto educativo di Arconate

Il percorso ha coinvolto tutte le classi della scuola secondaria di primo grado: le classi prime hanno visitato Regione Lombardia, le classi seconde sono state accolte al Senato della Repubblica, mentre le classi terze hanno avuto l’opportunità di recarsi al Parlamento Europeo di Strasburgo.

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L’esperienza formativa

Ad organizzare e accompagnare i ragazzi in questi viaggi è stato l’assessore all’istruzione Fabio Gamba.

“L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di crescita civica, culturale e personale – dichiara l’assessore e vicesindaco Gamba – Attraverso visite, giochi e momenti di approfondimento, gli studenti hanno potuto conoscere da vicino il funzionamento delle istituzioni e comprendere il valore della partecipazione democratica. I ragazzi hanno partecipato con entusiasmo, curiosità e grande senso di responsabilità, distinguendosi per comportamento, attenzione e spirito di gruppo. È stato un vero piacere accompagnarli in queste esperienze, nella speranza di aver trasmesso loro qualcosa di utile per il loro futuro”.

Ringraziamenti e bilancio

L’Amministrazione desidera rivolgere un sentito ringraziamento agli insegnanti accompagnatori, alle famiglie per la fiducia e soprattutto agli studenti, veri protagonisti del progetto, che hanno vissuto questa esperienza con partecipazione e maturità.

“Viaggio nelle Istituzioni” si conferma così un progetto dal forte valore educativo, capace di unire scuola, territorio e cittadinanza attiva, offrendo ai ragazzi strumenti preziosi per comprendere il presente e diventare cittadini consapevoli. L’appuntamento è rinnovato al prossimo anno scolastico.