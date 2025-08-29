Risultati scolastici

Università: il Comune apre le domande per gli encomi ai suoi neolaureati

Torna a Bareggio il «Premio Tesi di Laurea»: il termine ultimo per le domande è fissato al 15 ottobre

Bareggio
Torna anche quest'anno il «Premio Tesi di Laurea». L'Amministrazione comunale di Bareggio premierà infatti con un contributo economico gli studenti universitari residenti nel territorio comunale che hanno concluso il proprio percorso di studi tra il 1 agosto 2024 e il 31 luglio 2025, con un voto finale di laurea pari o superiore a 105 su 110.

Bareggio premia i suoi neolaureati

Come spiegano dal Comune, il contributo verrà riconosciuto per qualsiasi tipo di laurea, sia essa di primo ciclo, di secondo ciclo oppure magistrale a ciclo unico.

Coloro che volessero partecipare dovranno andare sul sito istituzionale del Comune di Bareggio, nella sezione servizi, nella parte Educazione e Formazione e infine nella sottosezione «Richiesta Premio Tesi di Laurea» e cliccando infine su Richiedi online, dove potranno poi avere accesso alla domanda tramite Spid o Carta d’identità elettronica. Le domande andranno presentate entro il 15 ottobre 2025.

I requisiti per l'ammissione, la quantità dei premi erogati e i relativi importi dipendono dalla disponibilità economica dell'ente, quindi possono variare di anno in anno e sono approvate dalla Giunta.

I tempi di attesa prevedono che le domande per la richiesta del contributo vengano esaminate entro trenta giorni dalla data di presentazione. I criteri di erogazione del premio sono indicati nel documento consultabile nella sezione Condizioni di servizio.

