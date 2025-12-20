Un ultimo giorno di scuola all’insegna della condivisione

In occasione dell’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie, il Liceo d’Arconate ha promosso una mattinata speciale dal titolo “Una giornata per condividere: percorsi, linguaggi ed esperienze”, durante la quale le attività didattiche hanno preso forma in modalità nuove e coinvolgenti, mettendo al centro la condivisione, la creatività e la restituzione dei percorsi svolti nel corso dell’anno.

I vari momenti della giornata

La giornata ha visto il coinvolgimento attivo degli studenti in una serie di iniziative che hanno valorizzato linguaggi espressivi differenti e competenze trasversali,

trasformando la scuola in uno spazio vivo di sperimentazione e dialogo. In particolare, gli studenti hanno partecipato allo spettacolo teatrale dal titolo “Libriamoci” curato dalla professoressa Santa Barilari e Jacopo Pari insieme al gruppo di teatro, momento di forte impatto emotivo e riflessivo, arricchito da una scena originale in cui la figura del bidello che dialoga con una professoressa e con la classe, usando la lettura come strumento di scoperta di sé e del mondo e restituendo con ironia e sensibilità il potere dei libri come occasione di incontro, ascolto e crescita condivisa.

Ampio spazio è stato dedicato alla presentazione dei lavori realizzati dalle classi STEAM, che hanno proposto percorsi innovativi e interdisciplinari, capaci di coniugare rigore scientifico, creatività e uso consapevole delle tecnologie. Le classi terze del Liceo delle Scienze Umane hanno condiviso progetti nati da un’attenta riflessione su tematiche di rilevanza sociale e culturale, offrendo alla comunità scolastica sguardi maturi e consapevoli sulla complessità del presente.

L’esperienza a Lampedusa

Particolarmente significativo è stato il momento di restituzione dell’esperienza vissuta dal gruppo di studenti che ha partecipato al progetto/viaggio a Lampedusa, che ha donato alla scuola una testimonianza intensa sui temi della cittadinanza, dell’accoglienza e dei diritti umani, invitando tutti a sentirsi parte di una comunità più ampia e responsabile.

La mattinata si è aperta in un clima di festa con l’esibizione del gruppo musicale dell’Istituto, che ha coinvolto tutte le classi nelle prime ore, riempiendo i corridoi di

musica ed energia e contribuendo a creare un’atmosfera di partecipazione, condivisione e comunità in vista delle festività natalizie.

Il commento

«Questa giornata rappresenta al meglio l’idea di scuola che vogliamo promuovere – ha dichiarato il dirigente scolastico, Emanuele Marcora – Una scuola capace di valorizzare i talenti degli studenti, di offrire spazi di espressione e di riflessione e di trasformare l’apprendimento in un’esperienza viva e condivisa. Ringrazio gli studenti e i docenti per l’impegno, la passione e la responsabilità dimostrati».

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione per ribadire il valore della scuola come luogo di crescita, espressione e dialogo, capace di dare voce ai percorsi degli studenti e di trasformare l’apprendimento in esperienza condivisa ha aggiunto, chiudendo l’anno prima del Natale in un clima di festa consapevole e di comunità educante.