Oggi, 20 maggio 2025, il comune di Lainate ha consegnato alla scuola di via Litta il nuovo refettorio.

Un nuovo refettorio per la scuola di via Litta

Il sindaco Alberto Landonio insieme alla preside Felicia Latronico ha inaugurato il nuovo refettorio ricavato da un capannone in disuso, dove una volta vendevano il vino. Un refettorio realizzato grazie all'amministrazione comunale, anche quella dell'ex sindaco Andrea Tagliaferro, e ai fondi dello Stato. Lavori che sono durati diversi anni e che oggi permettono di avere, grazie alla collaborazione di tutti, di una struttura all'avanguardia che servirà come mensa per gli alunni della primaria di via Litta.

Uno spazio da 198 posti realizzato grazie ai fondi del Pnrr e dell'amministrazione comunale. Uno spazio atteso da 13 anni che sarà utilizzato dal prossimo anno scolastico.