Un campo scuola per l'educazione stradale alla primaria

Sull’aia che si trova nel giardino della scuola primaria di via Annoni a Cuggiono è stato realizzato un campo scuola per l’educazione stradale.

Educazione stradale alla primaria di via Annoni: arriva il campo scuola

È stata ultimata la segnaletica orizzontale che simula situazioni reali di viabilità, che costituiranno argomenti di lezione per il corso di educazione stradale che, previsto all’interno del Piano per il diritto allo studio, sarà organizzato per tutti gli alunni della primaria presumibilmente nel secondo quadrimestre. Sono stati disegnati i parcheggi, compreso quello per portatori di handicap, una rotatoria, segnali di stop, strisce pedonali, frecce indicanti svolte obbligate.

Il campo scuola sarà completato prossimamente con segnaletica verticale e cioè cartelli di divieto, di stop, di limitazione di velocità e anche dei semafori. Su questo campo gli agenti della Polizia Locale potranno svolgere lezioni più efficaci di educazione stradale agli alunni delle diverse classi della primaria, insegnando loro come ci si comporta nelle varie situazioni simulate, così che possano diventare perfetti utenti della strada.

"Il vigile visto come amico e non solo come la persona in divisa che compila multe"

Il sindaco Giovanni Cucchetti ha commentato:

"Un’iniziativa che mira a presentare gli agenti della Polizia Locale come persone aperte alla collaborazione nell’insegnamento delle regole della strada per crescere cittadini consapevoli. Il vigile visto come amico e non solo come la persona in divisa che compila multe".