In un mondo che cambia a una velocità senza precedenti, la formazione non è più una semplice opportunità da cogliere, ma una responsabilità verso sé stessi e verso il proprio futuro. È con questa consapevolezza che UniScuole apre il 2026, rilanciando con forza la propria visione educativa a livello nazionale.

Un 2026 di formazione grazie a UniScuole

Oggi chi studia lo fa per costruire stabilità, opportunità e serenità per sé e per la propria famiglia, in un contesto che richiede preparazione e capacità di adattamento.

Il mondo del lavoro e della società sta cambiando rapidamente: nascono nuove professioni, altre si trasformano e oggi è sempre più necessario essere preparati e aggiornati per non restare indietro.

Solo chi sceglie di formarsi, di acquisire nuove competenze e di evolvere insieme al cambiamento può restare competitivo e protagonista del proprio percorso personale e professionale.

“La formazione è sempre stata il fondamento su cui costruire opportunità durature. Oggi più che mai sentiamo la responsabilità di offrire percorsi seri, concreti e accessibili, capaci di accompagnare le persone in un mondo che cambia rapidamente. UniScuole nasce da questa visione e continua a crescere con lo stesso impegno verso il futuro – ha dichiarato il Dottor Alessio Virgilio Galati Rando, General Manager UniScuole – “Nel 2026 vogliamo parlare a tutta l’Italia. La formazione non è più un’opzione: è la strada per restare protagonisti del cambiamento. UniScuole è qui per accompagnare chiunque voglia costruire il proprio domani.”

Sedi UniScuole – Presenza capillare in Italia

UniScuole è presente con sedi operative in più regioni italiane, dalla Sicilia alla Penisola, offrendo supporto diretto a studenti e famiglie e una presenza capillare per costruire insieme percorsi di formazione personalizzati.

Attraverso un percorso formativo completo e accessibile, UniScuole accompagna le persone nello sviluppo di competenze utili e aggiornate, sostenendo la crescita personale e professionale in linea con i cambiamenti del mondo del lavoro e della società.

Graduatorie GPS 2026-28: un’opportunità per tutti i docenti

Con l’inizio del nuovo anno scolastico, tra le novità che interessano il mondo della scuola ci sono le Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) 2026-28, che consentono ai docenti di aggiornare o inserirsi nelle graduatorie per le supplenze.

Questa fase di aggiornamento rappresenta, per chi insegna, un’occasione concreta per rimettere in moto la propria carriera e per allineare le proprie competenze alle richieste di una scuola che richiede sempre più preparazione, aggiornamento e professionalità. UniScuole, da sempre attenta alle esigenze formative dei propri studenti e del personale scolastico, si propone come partner affidabile per orientamento, corsi di preparazione e supporto all’aggiornamento professionale.

Investire nella propria formazione significa non subire il cambiamento, ma guidarlo.

Una formazione che parla a tutti

UniScuole si rivolge a studenti, lavoratori, professionisti e a chiunque senta il bisogno di crescere, reinventarsi o migliorare la propria posizione nel mondo del lavoro.

Perché la formazione non ha età, non ha confini e non deve essere un privilegio.

È uno strumento di libertà, di consapevolezza e di costruzione del proprio domani.

Nel 2026 UniScuole rafforza la propria offerta formativa, con particolare attenzione ai percorsi legati all’innovazione digitale e all’intelligenza artificiale, competenze ormai centrali per affrontare le sfide del presente e costruire opportunità concrete per il futuro.

L’obiettivo di UniScuole è offrire competenze concrete e riconosciute, utili per trovare opportunità reali nel mondo del lavoro e costruire un futuro professionale solido.

UniScuole 2026: il futuro inizia adesso

Con un’offerta formativa moderna, accessibile e orientata alle competenze del presente e del futuro, UniScuole conferma il proprio impegno nel rendere la formazione un vero motore di crescita individuale e collettiva.

