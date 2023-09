Torna lo Spazio Compiti al Mast per i ragazzi delle scuole

Dopo il successo di iscrizioni degli ultimi due anni scolastici, riparte allo Spazio Mast di via San Martino 22 lo spazio compiti del Comune di Rho per ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di I grado e del biennio delle scuole secondarie di II grado, gestito dalla Cooperativa La Fucina.

Attivo dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 17

Attivo dal lunedì al giovedì dalle 14.30 alle 17, lo spazio compiti tornerà operativo da lunedì e proseguirà per tutta la durata dell’anno scolastico, con alcune importanti novità come le serate di festa organizzate da e per gli studenti e le studentesse e le gite gratuite in occasione di festività e ponti aperte a tutti e finanziate dal Bando di Regione Lombardia «Restiamo Insieme»

L'assessore Paolo Bianchi: "Un luogo di relazione per accompagnare i ragazzi nella crescita"

«All’inizio dell’anno scolastico - ricorda l’assessore alla Scuola Paolo Bianchi - riparte questo importante servizio per le nostre famiglie. Un luogo fisico e di relazione importantissimo per accompagnare i ragazzi nella crescita. Affronteranno, affiancati da educatori e volontari, gli impegni e le eventuali difficoltà scolastiche. Vivranno momenti di gioco, musica, sport, gite ed esperienze di crescita. Un servizio in cui crediamo molto e che invitiamo a conoscere». Per informazioni, è possibile inviare una e-mail a educativa@lafucina.org o un messaggio al numero 388 8582612.