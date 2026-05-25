Studenti spagnoli al Bramante: una settimana di scambio tra cultura e sostenibilità

Dal 18 al 22 maggio 12 ragazzi e due docenti dell’Ies Los Montesinos hanno partecipato alle attività del liceo magentino tra lezioni, visite sul territorio e attenzione ai temi ambientali.

Un’esperienza di confronto internazionale, condivisione culturale e attenzione ai temi della sostenibilità ambientale ha coinvolto il Liceo Donato Bramante di Magenta, che nei giorni scorsi ha accolto una delegazione proveniente dalla scuola partner Erasmus+ Ies Los Montesinos, nell’omonimo comune spagnolo della Provincia di Alicante.

Erasmus+: il Bramante ha accolto un gruppo di studenti e docenti spagnoli

Da lunedì 18 a venerdì 22 maggio, 12 studenti e due docenti spagnoli hanno preso parte a una settimana di attività didattiche, visite culturali e momenti di scambio con gli studenti italiani, nell’ambito del progetto di internazionalizzazione avviato dal liceo magentino. Durante la permanenza nella città della Battaglia, gli studenti spagnoli hanno partecipato attivamente alla vita scolastica del Bramante: al mattino sono stati inseriti in diverse classi per assistere alle lezioni e condividere le attività quotidiane con i coetanei italiani, mentre nel pomeriggio hanno avuto l’opportunità di conoscere il territorio attraverso visite guidate e iniziative culturali.

La visita al Museo della Battaglia di Magenta con una guida d’eccezione

Tra i momenti più significativi della settimana, la visita alla città, al Museo della Battaglia di Magenta e alla Basilica di San Martino. Ad accompagnare il gruppo durante la visita al museo è stato anche il presidente del Consiglio comunale Luca Aloi, che ha portato i saluti del sindaco e dell’Amministrazione comunale. La delegazione ha inoltre visitato Milano, Pavia e il Parco del Ticino.

Prosegue il percorso di internazionalizzazione intrapreso nel 2023

La mobilità si è inserita nel più ampio percorso di internazionalizzazione intrapreso dal liceo magentino nel 2023 sotto la guida del dirigente scolastico Felice Cimmino e coordinato dalla professoressa Daniela Invernizzi, referente Erasmus+ dell’istituto, con la preziosa collaborazione dei professori dell’Erasmus Team Massimiliano Luppi e Stefania Cattanei.

“Il gruppo ha partecipato attivamente alla vita della nostra scuola” ha spiegato la docente, evidenziando come il progetto rappresenti un’importante occasione di crescita culturale e personale per tutti gli studenti coinvolti.

Due anni fa erano stati i ragazzi del Bramante ad andare a Los Montesinos

L’iniziativa ha fatto seguito al soggiorno svolto a gennaio 2024 dagli studenti del Bramante a Los Montesinos. In quell’occasione, spiega la professoressa Invernizzi, “erano state realizzate attività coinvolgenti e stimolanti per accrescere la sensibilità ambientale degli studenti, con particolare attenzione alla valorizzazione del territorio e ai temi della sostenibilità ambientale legati agli obiettivi dell’Agenda 2030”.

Un elemento che accomuna le due scuole è infatti la presenza di importanti aree fluviali nei rispettivi territori: il Ticino per il Magentino e il fiume Segura per la zona di Alicante, entrambe considerate risorse fondamentali per la tutela dell’ambiente e della biodiversità.