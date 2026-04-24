Studenti in visita alla piattaforma ecologica

In occasione della Giornata del Verde pulito, le alunne e gli alunni delle classi prime delle scuole secondarie di primo grado di Magenta hanno partecipato a una visita guidata alla piattaforma ecologica cittadina gestita da Aemme Linea Ambiente.

Lezione sul campo alla piattaforma ecologica

L’iniziativa, andata in scena ieri, giovedì 23 aprile, rientra nel progetto di educazione ambientale previsto dal Piano di Diritto allo studio e ha coinvolto i ragazzi in un’esperienza pratica dedicata alla scoperta del ciclo dei rifiuti e dell’importanza di una corretta raccolta differenziata. Ad accogliere gli studenti è stato l’assessore all’Ecologia Simone Gelli, insieme al personale dell’Ufficio Tecnico comunale, che ha accompagnato i giovani visitatori all’interno dell’impianto illustrandone il funzionamento.

Per conoscere da vicino tutte le fasi del ciclo dei rifiuti

L’iniziativa si è svolta in occasione della Giornata del Verde pulito e ha rappresentato un’importante opportunità per sensibilizzare i più giovani al rispetto dell’ambiente. Durante la visita, gli studenti hanno potuto conoscere da vicino tutte le fasi del ciclo dei rifiuti: dalla raccolta al trattamento, fino al recupero e riutilizzo dei materiali.

“Così promuoviamo educazione ambientale e consapevolezza“

Spiega l’assessore Gelli:

“Questa esperienza si inserisce in un progetto che ogni anno portiamo avanti nelle scuole per promuovere l’educazione ambientale e la consapevolezza tra i più giovani. È fondamentale comprendere come una corretta raccolta differenziata possa contribuire concretamente alla tutela del territorio e alla sostenibilità ambientale”.