Studenti in visita a Roma insieme al sindaco

Messi a disposizione 15mila euro grazie al Piano di diritto allo studio

Gli studenti delle classi quinte delle scuole di Parabiago visiteranno il museo dei bambini Explora di Roma grazie a 15mila euro messi a disposizione dal Comune.

I soldi messi a disposizione con il Piano di diritto allo studio

Sono stati erogati grazie a una delibera della Giunta di Parabiago datata 20 dicembre 2021, 15.000 euro da destinare al Piano di Diritto allo Studio per offrire alle classi quinte delle scuole primarie cittadine, l’opportunità di visitare Explora - il Museo dei bambini di Roma. Un’esperienza che intende stimolare il ragionamento, la conoscenza e l’intelligenza attraverso l’interazione. Una scelta dell’Amministrazione Comunale già fatta in precedenza e che vede impegnare, a fine anno, risorse economiche prelevate dal fondo di riserva in segno di investimenti sulla formazione dei ragazzi.

La soddisfazione del sindaco Cucchi

“Le risorse economiche dalle quali abbiamo attinto, se non spese, andrebbero accantonate - ha affermato il primo cittadino Raffaele Cucchi - Quando invece investirle per i nostri ragazzi diventa un’opportunità di formazione e crescita per loro, ma anche per la città che li vedrà adulti impegnati nella vita comunitaria”.

Ai ragazzi vengono proposti due giorni da passare a Roma viaggiando in treno con i propri insegnanti e probabilmente anche il sindaco che li accompagnerà nella visita al museo Explora, oltre che alla città di Roma. Le scuole primarie coinvolte riguardano gli Istituti Comprensivi di via IV Novembre e di viale Legnano, oltre alla scuola paritaria Ida e Felice Gajo.