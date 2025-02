Studenti e docenti hanno presentato il loro progetto sull'educazione alla legalità

Gli studenti e i docenti delle scuole secondarie di Rho hanno presentato alla commissione antimafia il loro progetto di educazione alla legalità.

“Oggi abbiamo potuto conoscere quanto si sta facendo da alcuni anni nelle scuole secondarie di Rho con l’obiettivo di educare alla legalità. Il lavoro di ricerca, confronto e diffusione di conoscenze avviato da docenti e studenti rappresenta un esempio virtuoso che ci auguriamo venga seguito sempre di più negli istituti lombardi e per il quale il ringraziamento e il sostegno della Commissione Antimafia non mancherà mai. Come conferma l’esperienza presentata oggi, educare alla legalità e all’antimafia vuol dire intervenire sull’immagine stereotipata che si ha di questo fenomeno, basata per esempio sull’idea che la mafia non esista o che riguardi solo il Sud e i mafiosi. E in secondo luogo è necessario lavorare sui concetti culturali mafiosi quali una obbedienza male intesa, il dogmatismo o la gerarchia, e promuovere al contrario una cultura democratica, aperta ed egualitaria”.